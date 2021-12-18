Появился график вывоза снега с 18 по 20 декабря

Перед подрядчиками поставлена задача охватить все районы областного центра. Фото: admkirov.ru
Управление дорожной и парковой инфраструктуры представили график выполнения работ по уборке и вывозу снега с 18 по 20 декабря. Кировчан просят освободить обочины дорог для
свободной работы спецтехники.
18 декабря почистят 16 улиц:
- ул. Красноармейская от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса;
- ул. Тимирязева;
- ул. Чапаева от ул. Красина до привокзальной площади;
- ул. Казанская от ул. Труда до ул. Профсоюзной;
- ул. Преображенская от ул. Казанской до ул. Ленина;
- ул. Северное Кольцо;
- ул. Преображенская от ул. Ленина до ул. Дерендяева;
- ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Воровского;
- ул. Лепсе от пл. Лепсе до ул. Ломоносова;
- ул. Менделеева от ул. Воровского до ул. Московской;
- ул. Циолковского (нечетная сторона);
- ул. Пятницкая от ул. Ленина до ул. К. Маркса;
- ул. Воровского от ул. Производственной до пр-та Строителей;
- ул. Пионерская;
- ул. Боровая (включая мост);
- ул. Коммунистическая (Нововятский район).
19 декабря спецтехника будет работать еще по 13 адресам:
- ул. Красноармейская от ул. К. Маркса до ул. Ленина;
- ул. Мельничная;
- ул. Р. Люксембург от ул. Ленина до ул. К. Маркса;
- ул. Горбуновой;
- ул. Захватаева;
- ул. Пятницкая от ул. К. Маркса до Октябрьского пр-та;
- ул. МОПРа от ул. Ленина до ул. К. Маркса;
- ул. Горбачева, 62 (стрелка по ул. Орловская, ул. Горбачева, ул. К. Маркса)
- ул. Горбачева от ул. К. Маркса до ул. Володарского;
- ул. Семашко;
- ул. Искра;
- ул. Кирова (Нововятский район);
- ул. Мира (Нововятский район).
Продолжатся работы и 20 декабря. В этот день очистят 11 улиц:
- ул. Р. Люксембург от ул. К. Маркса до ул. Загородной;
- ул. Конева;
- ул. Волкова;
- пр-т Строителей от ул. Московской до ул. Воровского;
- ул. К. Либкнехта от ул. Красноармейской до ул. Милицейской;
- ул. Володарского от ул. Пролетарской до ул. Милицейской;
- ул. 8 Марта (от конечной остановки до ул. Боровой);
- ул. Щорса от ул. Попова до ул. Красина;
- ул. Красина от ул. Щорса до ул. Чапаева (четная сторона);
- путепровод по ул. Производственной;
- ул. Парковая.