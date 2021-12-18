Появился график вывоза снега с 18 по 20 декабря

Перед подрядчиками поставлена задача охватить все районы областного центра. Фото: admkirov.ru

Управление дорожной и парковой инфраструктуры представили график выполнения работ по уборке и вывозу снега с 18 по 20 декабря. Кировчан просят освободить обочины дорог для

свободной работы спецтехники.

18 декабря почистят 16 улиц:

- ул. Красноармейская от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса;

- ул. Тимирязева;

- ул. Чапаева от ул. Красина до привокзальной площади;

- ул. Казанская от ул. Труда до ул. Профсоюзной;

- ул. Преображенская от ул. Казанской до ул. Ленина;

- ул. Северное Кольцо;

- ул. Преображенская от ул. Ленина до ул. Дерендяева;

- ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Воровского;

- ул. Лепсе от пл. Лепсе до ул. Ломоносова;

- ул. Менделеева от ул. Воровского до ул. Московской;

- ул. Циолковского (нечетная сторона);

- ул. Пятницкая от ул. Ленина до ул. К. Маркса;

- ул. Воровского от ул. Производственной до пр-та Строителей;

- ул. Пионерская;

- ул. Боровая (включая мост);

- ул. Коммунистическая (Нововятский район).

19 декабря спецтехника будет работать еще по 13 адресам:

- ул. Красноармейская от ул. К. Маркса до ул. Ленина;

- ул. Мельничная;

- ул. Р. Люксембург от ул. Ленина до ул. К. Маркса;

- ул. Горбуновой;

- ул. Захватаева;

- ул. Пятницкая от ул. К. Маркса до Октябрьского пр-та;

- ул. МОПРа от ул. Ленина до ул. К. Маркса;

- ул. Горбачева, 62 (стрелка по ул. Орловская, ул. Горбачева, ул. К. Маркса)

- ул. Горбачева от ул. К. Маркса до ул. Володарского;

- ул. Семашко;

- ул. Искра;

- ул. Кирова (Нововятский район);

- ул. Мира (Нововятский район).

Продолжатся работы и 20 декабря. В этот день очистят 11 улиц:

- ул. Р. Люксембург от ул. К. Маркса до ул. Загородной;

- ул. Конева;

- ул. Волкова;

- пр-т Строителей от ул. Московской до ул. Воровского;

- ул. К. Либкнехта от ул. Красноармейской до ул. Милицейской;

- ул. Володарского от ул. Пролетарской до ул. Милицейской;

- ул. 8 Марта (от конечной остановки до ул. Боровой);

- ул. Щорса от ул. Попова до ул. Красина;

- ул. Красина от ул. Щорса до ул. Чапаева (четная сторона);

- путепровод по ул. Производственной;

- ул. Парковая.