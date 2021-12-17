В Кировской области направят шесть миллиардов рублей на развитие сферы здравоохранения

Игорь Васильев выступил с докладом на заседании Законодательного Собрания. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области направят шесть миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на пленарном заседании регионального Заксобрания 17 декабря.

По его словам, уже почти два года кировчане живут в условиях пандемии коронавируса. На борьбу с болезнью только в 2021 году направлено 4,7 миллиарда рублей: 3,3 - из федерального бюджета, 1,4 - из регионального.

- Кировские врачи используют передовые методы лечения пациентов с COVID-19. Инфекционные госпитали оснащены новейшим оборудованием, лекарственными препаратами, - подчеркнул Игорь Васильев. - Мобилизованы все необходимые ресурсы. При этом Кировская область входит в число лидеров по темпам вакцинации в масштабах страны. На сегодня общее число жителей региона, прошедших вакцинацию, превысило 630 тысяч. И критически важно не снижать эти темпы.

Стоит отметить, что параллельно с борьбой с коронавирусом в области не прекращается работа по развитию сферы здравоохранения. Так, сейчас идет переоснащение сосудистых центров, Центра онкологии и медицинской радиологии и завершена модернизация Детской областной клинической больницы. А в 2022 году планируется начать возведение новой детской поликлиники в городе Слободском, теплого наземного перехода между корпусами больницы Скорой медицинской помощи и открытие первого в регионе модульного многопрофильного социального центра. Он расположится в Чистых прудах.

В уходящем году в Кировской области также стартовала важнейшая программа модернизации первичного звена здравоохранения.

- Ее цель - максимально приблизить медицинскую помощь к населению, реализуется по поручению президента Российской Федерации и обеспечена серьезной финансовой поддержкой из федерального бюджета, - сказал глава региона. - Общий объем ассигнований на выполнение мероприятий программы до 2025 года составит более 6 млрд рублей. Средства направляются на приобретение нового оборудования, транспорта, на расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов - самое масштабное за последние десятилетия.

Отметим, что в 2021 году больницы и поликлиники региона уже получили более 350 единиц оборудования. В области строится 61 медицинский объект. В планах на четыре года - возвести 213 таких объектов и отремонтировать 92, закупить 1600 единиц оборудования, 355 автомобилей.

- В результате реализации программы первичная медицинская помощь, которая в системе здравоохранения является самым близким к каждому жителю звеном, выйдет на качественно новый уровень. Медицинские услуги должны стать доступны в любом населенном пункте, независимо от его близости к областному центру, - подытожил Игорь Васильев.