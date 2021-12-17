Печеный картофель, сбитень и салат из солений: готовим в Рождественский пост

Сбитень поможет согреться в холодную пору. Фото: Мария САУРОВА

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ

Салат из солений считается традиционным вятским блюдом. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- квашеная капуста - 200 гр;

- соленые огурцы - 1-2 шт.;

- репчатый лук - 1 шт.;

- растительное масло - 3 ст.л.;

- зелень;

- ягоды клюквы или брусники.

Приготовление

В квашеную капусту добавляем нарезанные кружочками соленые огурцы и кольцами лук. Поливаем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем. Затем укладываем горкой, украшаем ломтиками огурцов, зеленью укропа или петрушки, ягодами клюквы или брусники.

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ТРАВАМИ

Блюдо получается очень ароматным! Фото: Мария САУРОВА

Кировчанка Мария Саурова, изучающая кулинарные традиции региона отмечает, что Вятская кухня может занять второе место по использованию в блюдах картофеля после белорусской.

Ингредиенты:

- картофель - 1 кг;

- соль - 1 ст.л.;

- растительное масло - 3 ст.л.;

- черный молотый перец - 1 ч.л.;

- сушеная петрушка - 2 ч.л.;

- сушеный укроп - 1 ч.л.;

- чеснок - 4 зубчика.

Приготовление

Очищаем и солим картофель. Если овощ крупный, то разрезаем его пополам. Если средний - можно запечь картофель полностью. Затем переходим к маринаду. Для этого смешиваем растительное масло, черный молотый перец, петрушку, укроп и чеснок. Заливаем маринадом картофель и оставляем на полчаса. После чего, перекладываем овощи в пакет для запекания и ставим в духовку на 40-50 минут при 180-200 градусах.

МЕДОВЫЙ СБИТЕНЬ

Сбитень поможет согреться в холодную пору. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- мед - 3 ст. л.;

- вода - 2 стак.;

- иван-чай - 1 ч. л.;

- зверобой - 1 ч. л.;

- плоды шиповника - 2 ч. л.

Приготовление:

Засушенные травы и плоды заливаем крутым кипятком, настаиваем 20-30 минут. Отвар процеживаем и добавляем в него мед. Напиток к столу подается горячим.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И МОРКОВИ

Легкий постный салат к вашему столу готов. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- капуста - небольшой кочан;

- морковь - 1 шт.;

- зелень;

- растительное масло;

- соль.

Приготовление

Мелко шинкуем капусту, натираем морковь. Затем солим и мнем руками, чтобы овощи дали немного сока. Шинкуем зелень, добавляем ее в салат, заправляем блюдо растительным маслом.