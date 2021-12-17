Печеный картофель, сбитень и салат из солений: готовим в Рождественский пост

Сбитень поможет согреться в холодную пору. Фото: Мария САУРОВА
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ
Салат из солений считается традиционным вятским блюдом. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- квашеная капуста - 200 гр;
- соленые огурцы - 1-2 шт.;
- репчатый лук - 1 шт.;
- растительное масло - 3 ст.л.;
- зелень;
- ягоды клюквы или брусники.
Приготовление
В квашеную капусту добавляем нарезанные кружочками соленые огурцы и кольцами лук. Поливаем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем. Затем укладываем горкой, украшаем ломтиками огурцов, зеленью укропа или петрушки, ягодами клюквы или брусники.
ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ТРАВАМИ
Блюдо получается очень ароматным! Фото: Мария САУРОВА
Кировчанка Мария Саурова, изучающая кулинарные традиции региона отмечает, что Вятская кухня может занять второе место по использованию в блюдах картофеля после белорусской.
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг;
- соль - 1 ст.л.;
- растительное масло - 3 ст.л.;
- черный молотый перец - 1 ч.л.;
- сушеная петрушка - 2 ч.л.;
- сушеный укроп - 1 ч.л.;
- чеснок - 4 зубчика.
Приготовление
Очищаем и солим картофель. Если овощ крупный, то разрезаем его пополам. Если средний - можно запечь картофель полностью. Затем переходим к маринаду. Для этого смешиваем растительное масло, черный молотый перец, петрушку, укроп и чеснок. Заливаем маринадом картофель и оставляем на полчаса. После чего, перекладываем овощи в пакет для запекания и ставим в духовку на 40-50 минут при 180-200 градусах.
МЕДОВЫЙ СБИТЕНЬ
Сбитень поможет согреться в холодную пору. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- мед - 3 ст. л.;
- вода - 2 стак.;
- иван-чай - 1 ч. л.;
- зверобой - 1 ч. л.;
- плоды шиповника - 2 ч. л.
Приготовление:
Засушенные травы и плоды заливаем крутым кипятком, настаиваем 20-30 минут. Отвар процеживаем и добавляем в него мед. Напиток к столу подается горячим.
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И МОРКОВИ
Легкий постный салат к вашему столу готов. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- капуста - небольшой кочан;
- морковь - 1 шт.;
- зелень;
- растительное масло;
- соль.
Приготовление
Мелко шинкуем капусту, натираем морковь. Затем солим и мнем руками, чтобы овощи дали немного сока. Шинкуем зелень, добавляем ее в салат, заправляем блюдо растительным маслом.