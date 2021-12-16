В Кировской области подорожали все крупы и сахар

Гречка подорожала в ноябре сразу на 8,7% Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировстате отчитались об изменении стоимости товаров и услуг в ноябре. В среднем, цены за месяц выросли на 1,1%, с начала года - на 8,4%.

ПОМИДОРЫ И АПЕЛЬСИНЫ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ

Специалисты отметили существенное подорожание всех видов круп. Особенно сильно увеличилась стоимость риса - на 9,4%, гречки - на 8,7%, гороха и фасоли - на 7,1%, овсяной и перловой крупы - на 6,2%. Цена макаронных изделий стала выше на 6,4%.

Подорожала и рыба - соленая и копченая на 5,2%, мороженая - на 3%, мороженые кальмары - на 10,6%.

Также в ноябре отметили рост цен на некоторые овощи. Например, свекла теперь обходится дороже на 12,9%, чеснок - на 6,4%, свежие грибы - на 6%, белокочанная капуста - на 5,2%. При этом в Кировской области стала снижаться стоимость помидоров - на 20,5%, апельсинов - на 17,4%, лимонов - на 16%.

Среди других продуктов питания увеличились цены на сахар на 6,9%, сгущенное молоко - на 6,6%, какао - на 5,9%. Хлеб из ржаной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки стоит больше на 5,6%.

ПОДОРОЖАЛО МЫЛО И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Среди непродовольственных товаров сезонно выше стала стоимость некоторой одежды и обуви: зимние мужские ботинки из натуральной кожи и детские варежки - на 4,9%, женские трикотажные перчатки - на 4,4%, утепленные куртки для детей школьного возраста - на 2,9%.

Подорожали и некоторые строительные материалы: краски масляные и эмали отечественные - на 4,8%, металлочерепица - на 3,3%, линолеум - на 3,1%. В то же время древесностружечные плиты стали дешевле на 6,6%.

Также рост цен зарегистрировали на уголь - на 12,8%, хозяйственное мыло - на 7,4%, сухие корма для домашних животных - на 6,3%, кухонные полотенца - на 6,2%.

В ноябре существенно увеличилась стоимость отдыха в Турции - на 55,9%. Специалисты отмечают, что повышение цены связано с предстоящими новогодними праздниками.

Проезд в поезде при этом подешевел на 7% - в плацкарте скоро фирменного поезда и на 6,8% - в плацкарте нефирменного. Стоимость перелета эконом-классом стала выгоднее на 3,6%.

Фото на документы теперь обходятся дороже на 3,4%, занятия на курсах профобучения - на 2,2%, ритуальные услуги - на 1,9%.