В Кировской области для детей из малообеспеченных семей собрали более девяти тысяч сладких подарков

Сладкие подарки получат все ребята в Кировской области, которые ждут новогоднего чуда. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Дети из малообеспеченных семей получат сладкие подарки. В преддверии Нового года все благотворительные организации Кировской области объявляют акции по сбору таких подарков. Их получат также воспитанники организаций для детей-сирот и ребята, воспитывающиеся в замещающих семьях. В акциях участвуют крупные предприятия и организации региона, а также неравнодушные кировчане.

Списки нуждающихся в подарках детей ежегодно составляет Минобр Кировской области.

- К поздравлениям с Новым годом всегда подключаются и попечители подведомственных министерству образования организаций - помимо сладких подарков они дарят игрушки и организуют выездные мероприятия на спектакли и представления. Кроме того, муниципалитеты сами вправе принять решение о закупке новогодних подарков для учащихся школ и дошкольников, - отметила министр образования Ольга Рысева.

Сейчас для детей сформировано более девяти тысяч подарков. В канун Нового года их вручат ребятам, которые ждут праздничного чуда. В их числе также - воспитанники отделений временного пребывания для детей и подростков при комплексных центрах и Мурыгинского детского дома «Родник».

Кроме того, подарки от властей области получат дети-участники всероссийской акции «Елка желаний». Ее старт ежегодно объявляет президент РФ. Глава нашего региона Игорь Васильев каждый год принимает участие в акции.

- Дети верят в чудо, в сказку, и благодаря всероссийской акции «Елка желаний» у каждого есть возможность исполнить заветные мечты и желания юных россиян, - отмечает губернатор Кировской области.

В наших краях благотворительное мероприятие состоится 21 декабря. Новогодние игрушки с желаниями детей с елки снимет глава региона, а также члены правительства и все министры.

- «Елка желаний» позволяет каждому из нас стать Дедом Морозом. Поэтому с удовольствием примем участие в акции и в этом году. Порой гораздо приятнее не получать подарки, а исполнять желания, - отметил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов. - Здорово, что накануне самого доброго, семейного праздника есть возможность исполнить маленькие, но такие важные для детей мечты.