Для районов Кировской области необходимо создание единой водоснабжающей компании

После создания единого поставщика улучшится и качество воды, которой снабжают население. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районы Кировской области ожидают создания единой компании по водоснабжению и водоотведению. Руководители сельских территорий просят решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Тяжелая ситуация с водоснабжением сложилась, к примеру, в Арбажском районе, где 60% водопроводных труб находятся в аварийном состоянии. Из-за этого часто происходят прорывы, и тогда коммунальщикам приходится разбирать тротуарное покрытие, вскрывать асфальт или перекапывать участки дорожного покрытия. Местные жители часто страдают от перебоев с водоснабжением в летнее время - особенно в сильную жару. Из-за морозов же сети промерзают, и наладить ситуацию удается только к середине лета, когда они оттаивают.

И такая проблема наблюдается во многих районах региона. У местных предприятий нет средств, чтобы «отогреть» трубы. Руководители муниципалитетов бьют тревогу: через несколько лет сельские территории могут вообще остаться без воды. Частные компании, работающие в этой сфере, не могут и не хотят вкладываться в модернизацию и постепенно уходят с коммунального рынка. Существующие МУПы недалеко ушли от них. Помочь могла бы концессия, но инвестирование повлечет за собой рост цен на коммунальные услуги для населения.

Выход - создание единой государственной компании, которая станет гарантирующим поставщиком этих услуг на всей территории региона. Это принципиально изменит качество как предоставляемых услуг, так и самой воды, которой снабжают население. Инициативу поддержали в федеральном Минстрое, Госсовете, Контрольном управлении президента РФ, в аппарате полпреда в ПФО.

Предприятие, которое могло бы стать таким поставщиком, уже существует. Это МУП «Водоканал» в Кирове. Чтобы его полномочия могли распространиться на весь регион, нужно передать организацию в ведение области и преобразовать из муниципальной в государственную, выстраивая постепенно модель работы единого предприятия. Первыми районами, включенными в программу, станут Киров, следом Орловский, Юрьянский, Оричевский районы, а далее и вся территория региона.

17 декабря этот вопрос рассмотрят депутаты на заседании Законодательного Собрания области.