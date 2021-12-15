Кировчане удивили Россию видеороликом

Артем Ямщиков и Екатерина Тарасенко получили за работу дипломы и памятные подарки. Фото предоставлено Яранским краеведческим музеем

Видеоролик Яранского краеведческого музея «Выходные в Яранске» признали одним из лучших в стране по итогам VIII фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России».

Всего в конкурсе приняли участие почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также более 100 фоторепортажей. Финал прошел в очном формате в Нижнем Новгороде.

- Впервые участвовали в подобном конкурсе. На окружном финале мы заняли третье место по Приволжскому федеральному кругу и отправились на всероссийский финал, - рассказал один из авторов проекта, заведующий отделом научно-просветительной работы Яранского краеведческого музея Артем Ямщиков. - Финал - это много интересных людей, приехавших с разных концов страны. Участие, победа - это важно, но люди, интересные знакомства - тоже значимаяая часть события. Мы просмотрели огромное количество материалов за время фестиваля, узнали, как другие участники реализовали свои идеи. Было очень интересно и по-настоящему круто! Мы презентовали видео экспертам, в итоге ролик завоевал опять же третье место в номинации «Видеоблоги»!

В ролике «Выходные в Яранске» показаны самые зрелищные места города, которые интересно посетить как местным жителям, так туристам. Причем побывать там можно и большими группами, и маленькими компаниями.

По словам авторов, своим видео они стремились показать: чтобы совершить путешествие, не нужно ждать отпуска. В максимально короткое время можно на любой территории увидеть все самое интересное.

- Это значимая победа для нас, и мы рады, что о старинном городе Яранске узнает много людей, - поделилась соавтор проекта Екатерина Тарасенко, педагог «Дворца творчества - Мемориала».

Авторы проекта признались, что в следующем году планируют принять участие в большем количестве номинаций конкурса. А в «Центре развития туризма Кировской области» отметили, что регион является постоянным участником туристических конкурсов, представляя и защищая перед экспертами самые интересные проекты.