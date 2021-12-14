В Кировской области создадут единую компанию по водоснабжению

Во многих районах области наблюдаются проблемы с водоснабжением и водоотведением. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кировской области предложили создать единого государственного гарантирующего поставщика коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению. Для этого необходима централизация систем. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в кировское ОЗС.

Дело в том, что в районах области сильно износились сети водоснабжения и водоотведения. В то же время частные компании стали уходить с рынка, из-за чего сетевое имущество приходится передавать МУПам или сдавать в аренду. Однако в такой ситуации невозможны ни своевременное обновление оборудования, ни обеспечение качественной услуги.

Создание единого поставщика позволит решить эту проблему. Инициативу одобрил президент РФ во время заседания президиума Госсовета.

- В проекте закона отражены такие муниципальные образования, как Киров, Оричевский, Орловский и Юрьянский районы. Именно с этих муниципалитетов мы предлагаем начать, чтобы выстроить модель работы единого предприятия, - заметил министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев.

Оричевский район выбрали из-за необходимости обеспечения муниципалитета большими ресурсами, поскольку в Левинцах будут реализовать проект «Биополис» по развитию кластера биотехнологий. В Орловском районе остро стоит вопрос со снабжением - малый запас воды и высокая изношенность сетей. В Юрьянском районе - аналогичная проблема.

- В дальнейшем планируется расширить работу единой компании по водоснабжению на территорию всей Кировской области. Сейчас мы работаем над этим документом. Принято решение, что районы области будут объединены в несколько дивизионов с техническими станциями и складами материально-технических ресурсов и техники в каждой точке, чтобы обеспечить обслуживание сетей качественно и оперативно, - пояснил Игорь Селезнев.

Системы водоотведения и водоснабжения планируют централизовать за пять лет.