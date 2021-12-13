В 2021 году 457 миллионов рублей в Кировской области вложили в благоустройство

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев рассказал об итогах года. Фото: kirovreg.ru

За 2021 год в Кировской области построили 2 улицы, 4 дома для переселения и благоустроили 175 дворов и парков. Итоги года подвело региональное министерство строительства, энергетики и ЖКХ.

За этот период на благоустройство в регионе было направлено 457,6 млн рублей, из которых 441,4 млн рублей - это средства федерального бюджета. Работы проводили в 31 районе области. На данный момент благоустроены 88 дворов и 87 общественных территорий, при том, что запланировано было в разы меньше. Сейчас также готовится к реализации проект «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Планируется благоустроить не менее 64-х общественных территорий и 72-х дворовых территорий. Концепты Яранского городского поселения и города Вятские Поляны, победившие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, также собираются реализовать.

Помимо благоустройства, стоит упомянуть и создание инфраструктуры в новых микрорайонах. Так, в Урванцево построили две улицы - Капитана Дорофеева и Анжелия Михеева.

За 11 месяцев в области введено 445 тыс. кв. м (125% к уровню прошлого года). В стадии строительства сейчас находится 150 многоквартирных жилых домов общей площадью 740,5 тысяч кв. метров. Планируется, что в 2022 году появятся еще 519 тысяч кв. м жилья.

Продолжается расселение жителей аварийных домов. До конца 2023 года в новые квартиры должны въехать 7200 человек. Так, в 2021 году для этих целей сдали четыре дома - в Кирове, Опарино и Котельниче. До конца декабря планируется завершить строительство дома в Зуевке. В следующем году работа продолжится - в Вахрушах, Косино (Зуевский район) и Лянгасово. В скором времени также запустят конкурс по поиску подрядчика, который займется возведением многоквартирного дома в Арбаже.

- Сейчас уже началась работа по формированию новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Таких аварийных домов на территории области 278 (общая площадь 110,76 тыс. кв. метров), в них проживают 6 030 человек, - рассказал Игорь Селезнев.