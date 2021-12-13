Из бюджета Кировской области выделят средства для достройки проблемных домов

В реестре проблемных домов сейчас находятся 29 объектов. Фото: kirovreg.ru

Правительство Кировской области намеревается выделить бюджетные средства для окончания строительства проблемных домов. Таким образом надеются завершить возведение трех зданий.

На данный момент в реестре проблемных домов, строившихся на деньги обманутых дольщиков, находится 29 объектов. 12 из них расположены в слободе Новое Сергеево. По каждому из них принято решение способа достройки и установлены четкие сроки.

Так, дома №38 и 40 в Березниковском переулке, №3 по улице Мичуринской, №31 по улице Ленина и №29а по Пугачева достроят с помощью Фонда поддержки граждан. Необходимые документы туда уже направлены, авансовый платеж проведен.

Дома №13 по Современной и №1 по Широтной закончит нынешний застройщик. К достройке второго здания также сумели привлечь инвестора. Сейчас все работы выполняются.

Субсидии из областного бюджета направят на окончание возведения трех домов: №26 по улице Орджоникидзе, №81 по Гороховской и №31 по Горбуновой. Изначально планировалось, что новый застройщик завершит работы в обмен на земельный участок, но в Кирове они оказались в дефиците. Поэтому решено было выдать субсидии из казны региона для окончания стройки.

На данный момент в областном центре достраиваются объекты в Березниковском переулке, 34, на улицах Маклина, 60а, Преображенской, 95 и Сурикова, 31. В 2021 году закончили работы на объектах в переулке 1-й Гороховском, 21, на улице Широтной, 1 (4,5,6 секции) и в Слободском, на Советской, 47а. До конца года планируется сдать третью секцию дома №81 по Гороховской улице.