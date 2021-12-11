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Общество10 декабря 2021 22:00

Самое важное для «леди в погонах» - стабильность на работе и поддержка дома

«Комсомолка» узнала, что больше всего победительницы конкурса ценят вне службы
Авторы (2):
Алина Сашина
Алена МИХАЙЛОВА
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Умение найти подход к любому человеку помогает Юлии в работе с детьми. Фото предоставлено героиней публикации

Умение найти подход к любому человеку помогает Юлии в работе с детьми. Фото предоставлено героиней публикации

В течение 1,5 месяцев вы, дорогие наши читатели, голосовали за понравившихся представительниц силовых структур. А мы рассказывали об их службе и о том, почему они выбрали профессии, которые считаются «мужскими». Сегодня же сотрудницы правоохранительных органов, занявшие призовые места, поделились с нами тем, что они больше всего ценят в жизни, чем интересуются и какие планы строят на будущее.

ЮЛИЯ ТАТАРИНОВА: «Я ДОЛЖНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛА ВЧЕРА»

Стать офицером полиции победительница нашего конкурса решила еще в четвертом классе, однако спортивные секции ее не очень привлекали. Попробовав позаниматься в разных кружках, девушка остановила свой выбор на театральном. И здесь ее лидерские качества и стремление к совершенству проявились впервые и в полной мере. Так, на фестивале «Театральная весна - 2010» Юлия стала победительницей областного этапа в номинации «Лучшая актриса».

Татариновы - дружная семья, все члены которой во всем поддерживают друг друга. Фото предоставлено героиней публикации

Татариновы - дружная семья, все члены которой во всем поддерживают друг друга. Фото предоставлено героиней публикации

- Сцена дала мне возможность развить многие качества, которые помогают мне и в работе, и в личной жизни, и в общении с друзьями и коллегами, - подчеркнула девушка. - И я благодарна за это Елене Федоровне Никулиной, которая была режиссером нашего самодеятельного театра.

Юлия отметила, что признательна также своим руководителям и коллегам, которые помогают ей расти профессионально и развиваться как личности. Ведь ее жизненный девиз - «каждый день становиться лучше, чем была вчера».

Инспектор отметила, что расти профессионально ей помогают коллеги. Фото предоставлено героиней публикации

Инспектор отметила, что расти профессионально ей помогают коллеги. Фото предоставлено героиней публикации

Вне работы наша героиня - любящая жена и заботливая мама. После рождения долгожданной дочери Софии она посвящает ей все свободное время. У них очень дружная семья, все члены которой во всем поддерживают друг друга.

- Мои мама и папа, бабушка, муж, его родители гордятся тем, что я сотрудник Госавтоинспекции, - говорит Юлия. - С трепетом относятся к выбранной мной профессии. И с пониманием - к тому, что мне иногда и в свободное время приходится заниматься служебными обязанностями. За что им огромное спасибо.

Родители Юлии всегда одобряют выбор дочери - и в личной жизни, и в работе. Фото предоставлено героиней публикации

Родители Юлии всегда одобряют выбор дочери - и в личной жизни, и в работе. Фото предоставлено героиней публикации

Мы поинтересовались: чего еще хотелось бы достичь, уже имея в своем багаже множество побед и наград?

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, - улыбнулась Юлия. - А если серьезно, то, конечно, повышать свой уровень знаний и звание. В семье - как можно больше времени проводить в совместных путешествиях. В выходные - по нашему региону, во время отпуска - по России. Такие поездки помогают не только увидеть красоты нашего края и страны, но и узнать много нового. А главное - делиться друг с другом своими яркими впечатлениями, эмоциями, душевным теплом и любовью.

Супруги много времени проводят в поездках как по области, так и по России. Фото предоставлено героиней публикации

Супруги много времени проводят в поездках как по области, так и по России. Фото предоставлено героиней публикации

АННА БРАТУХИНА: «БОЛЬШЕ ВСЕГО В СВОЕЙ РАБОТЕ Я ЦЕНЮ СТАБИЛЬНОСТЬ»

Занявшая в нашем конкурсе второе место Анна Братухина служит в отдельной роте охраны и конвоирования. Девушка профессию выбрала сама. И стала первой в семье, чья работа связана с правоохранительными органами.

- В полицию я мечтала пойти работать с детства, - рассказывает кировчанка. - После окончания школы сразу поступила в юридический полицейский колледж.

Анна - хрупкая девушка, но профессию выбрала довольно опасную. Фото предоставлео героиней публикации

Анна - хрупкая девушка, но профессию выбрала довольно опасную. Фото предоставлео героиней публикации

Работа у Анны, прямо скажем, опасная. В ее обязанности входят охрана, конвоирование и сопровождение подозреваемых и обвиняемых. Но девушка, по ее признанию, не боится - по одиночке они не работают, да она и сама сможет за себя постоять. Пусть ее миловидная внешность вас не обманет: Анна себя в обиду не даст.

- Больше всего в своей работе я ценю стабильность, - делится кировчанка. - Здесь я уверена в своем будущем. В полиции я уже отработала год, который в нашей профессии идет за полтора, и через 15 лет я смогу выйти на пенсию.

В свободное время девушка любит посидеть с друзьями в кафе. Фото предоставлено героиней публикации

В свободное время девушка любит посидеть с друзьями в кафе. Фото предоставлено героиней публикации

Переносить тяжести работы Анне помогают любимые увлечения и близкие люди. В свободное время девушка ходит на тренировки по баскетболу, которым начала увлекаться еще в детстве. Любит проводить время с друзьями и родителями.

Родные, к слову, не чинили Анне препятствий, когда она сообщила о своем намерении работать в полиции - спокойно отнеслись и не стали отговаривать. На их поддержку и помощь девушка может рассчитывать и сейчас.

- За минувший год работы я уже получила звание сержанта и смогла поучаствовать в вашем конкурсе, - говорит Анна. - В дальнейшем надеюсь на карьерный рост и новые достижения!

НАДЕЖДА РЫСЕВА: «МУЖ ОБОДРЯЛ: ТЫ СПРАВИШЬСЯ, У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ!»

А вот у Надежды Рысевой, также вошедшей в тройку призеров нашего конкурса, стать сотрудницей силовых структур в детстве мечты не было. Семья жила в селе Волково Слободского района. Папа работал водителем, мама - педагогом.

- Я до 9 класса училась в сельской школе, где был только один кружок - кукольный театр, - вспоминает Надежда. - В него я и ходила. И это мне пригодилось: нас учили правильно и грамотно говорить, ставили речь. А в старших классах, когда я перешла в городскую школу, появилось больше возможностей для развития своих способностей и подготовки к обучению в вузе.

Надежда окончила экономический факультет Вятской государственной сельхозакадемии. Так вышло, что на нем была еще одна специализация - «Юриспруденция». После получения диплома девушка решила поработать судебным приставом-исполнителем… и задержалась на этой службе на 17,5 лет, дойдя до начальника Слободского межрайонного отделения судебных приставов УФССП по Кировской области.

Многие трудности Надежде помогает преодолевать муж. Фото предоставлено героиней публикации

Многие трудности Надежде помогает преодолевать муж. Фото предоставлено героиней публикации

- Иногда бывает очень трудно. Не раз возникал вопрос - может, все это бросить и найти что-то полегче? – признается Надежда. - Но мне моя работа очень нравится. Мы помогаем людям возместить хоть какие-то потери или получить причитающиеся им деньги и имущество. Конечно, не в силах исполнить все решения - действуем только законными способами. А ведь справедливость считается восстановленной не когда выносится решение, а тогда, когда оно исполняется.

По признанию Надежды, судебных приставов многие не любят. Они приходят изымать вещи - кому такое понравится? И часто должники узнают о том, что у них взысканы долги, уже непосредственно от судебных приставов. Постановление о возбуждении судебного производства, конечно, направляется на почту, но должник может его и не получить из-за проблем на почте. И все это приводит к еще большей необоснованной нелюбви к приставам.

Справляться с трудностями Надежде помогают занятия спортом. С весны до осени слобожанка бегает по утрам, стараясь не пропускать ни дня. По ее словам, это дает заряд энергии на весь день и помогает выдержать напряженный ритм работы. И, конечно, без участия семьи никак: и супруг, и дочь, и родители во всем поддерживают и помогают.

- Муж даже в сложных ситуациях не говорил: бросай работу, - делится наша героиня. - Наоборот, ободрял: ты справишься, у тебя получится. Он и по дому помогает, особенно, когда приходится долго на работе задерживаться.

15-летняя дочь Мария считает свою маму примером для подражания, ведь она много работает и всегда нацелена на достижение лучших результатов. Ее отдел всегда входит хотя бы в тройку лучших. А для самой Надежды непререкаемым авторитетом является ее отец.

- Честный, добрый человек, который старается всем всегда во всем помочь, во всем разобраться, - говорит женщина. - Всегда поддерживает меня и мою сестру. Любыми нашими достижениями гордится. Если у нас что-то не получается, помогает. Например, участие в конкурсе - мощная поддержка с его стороны. Звонил каждый день: «у тебя столько голосов, посмотри, тебя обогнали, нужно еще кому-то позвонить, чтобы проголосовали!». Когда участвовала в конкурсе на лучшего судебного пристава во время перехода на вышестоящую должность, была такая же помощь. Правда, он очень переживает, что мне приходится задерживаться на работе.

Но ненормированный график дает и свои плюсы - дополнительные дни к отпуску. Добавляются они и за выслугу лет. Это большой плюс, считает Надежда. Ведь их общее увлечение - путешествия. Семья уже объехала на своей машине все Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Отдыхали они и в других странах - на Кубе, в Таиланде, Турции. А сейчас мечта Надежды - побывать на Байкале.

Общее увлечение - путешествия. Фото предоставлено героиней публикации

Общее увлечение - путешествия. Фото предоставлено героиней публикации

Мы уверены, что с ее целеустремленностью и стремлением всегда достигать наилучших результатов, все ее желания обязательно исполнятся. И в жизни, и на службе.

Конкурс "КП"