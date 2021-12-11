Самое важное для «леди в погонах» - стабильность на работе и поддержка дома

Умение найти подход к любому человеку помогает Юлии в работе с детьми. Фото предоставлено героиней публикации

В течение 1,5 месяцев вы, дорогие наши читатели, голосовали за понравившихся представительниц силовых структур. А мы рассказывали об их службе и о том, почему они выбрали профессии, которые считаются «мужскими». Сегодня же сотрудницы правоохранительных органов, занявшие призовые места, поделились с нами тем, что они больше всего ценят в жизни, чем интересуются и какие планы строят на будущее.

ЮЛИЯ ТАТАРИНОВА: «Я ДОЛЖНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛА ВЧЕРА»

Стать офицером полиции победительница нашего конкурса решила еще в четвертом классе, однако спортивные секции ее не очень привлекали. Попробовав позаниматься в разных кружках, девушка остановила свой выбор на театральном. И здесь ее лидерские качества и стремление к совершенству проявились впервые и в полной мере. Так, на фестивале «Театральная весна - 2010» Юлия стала победительницей областного этапа в номинации «Лучшая актриса».

Татариновы - дружная семья, все члены которой во всем поддерживают друг друга. Фото предоставлено героиней публикации

- Сцена дала мне возможность развить многие качества, которые помогают мне и в работе, и в личной жизни, и в общении с друзьями и коллегами, - подчеркнула девушка. - И я благодарна за это Елене Федоровне Никулиной, которая была режиссером нашего самодеятельного театра.

Юлия отметила, что признательна также своим руководителям и коллегам, которые помогают ей расти профессионально и развиваться как личности. Ведь ее жизненный девиз - «каждый день становиться лучше, чем была вчера».

Инспектор отметила, что расти профессионально ей помогают коллеги. Фото предоставлено героиней публикации

Вне работы наша героиня - любящая жена и заботливая мама. После рождения долгожданной дочери Софии она посвящает ей все свободное время. У них очень дружная семья, все члены которой во всем поддерживают друг друга.

- Мои мама и папа, бабушка, муж, его родители гордятся тем, что я сотрудник Госавтоинспекции, - говорит Юлия. - С трепетом относятся к выбранной мной профессии. И с пониманием - к тому, что мне иногда и в свободное время приходится заниматься служебными обязанностями. За что им огромное спасибо.

Родители Юлии всегда одобряют выбор дочери - и в личной жизни, и в работе. Фото предоставлено героиней публикации

Мы поинтересовались: чего еще хотелось бы достичь, уже имея в своем багаже множество побед и наград?

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, - улыбнулась Юлия. - А если серьезно, то, конечно, повышать свой уровень знаний и звание. В семье - как можно больше времени проводить в совместных путешествиях. В выходные - по нашему региону, во время отпуска - по России. Такие поездки помогают не только увидеть красоты нашего края и страны, но и узнать много нового. А главное - делиться друг с другом своими яркими впечатлениями, эмоциями, душевным теплом и любовью.

Супруги много времени проводят в поездках как по области, так и по России. Фото предоставлено героиней публикации

АННА БРАТУХИНА: «БОЛЬШЕ ВСЕГО В СВОЕЙ РАБОТЕ Я ЦЕНЮ СТАБИЛЬНОСТЬ»

Занявшая в нашем конкурсе второе место Анна Братухина служит в отдельной роте охраны и конвоирования. Девушка профессию выбрала сама. И стала первой в семье, чья работа связана с правоохранительными органами.

- В полицию я мечтала пойти работать с детства, - рассказывает кировчанка. - После окончания школы сразу поступила в юридический полицейский колледж.

Анна - хрупкая девушка, но профессию выбрала довольно опасную. Фото предоставлео героиней публикации

Работа у Анны, прямо скажем, опасная. В ее обязанности входят охрана, конвоирование и сопровождение подозреваемых и обвиняемых. Но девушка, по ее признанию, не боится - по одиночке они не работают, да она и сама сможет за себя постоять. Пусть ее миловидная внешность вас не обманет: Анна себя в обиду не даст.

- Больше всего в своей работе я ценю стабильность, - делится кировчанка. - Здесь я уверена в своем будущем. В полиции я уже отработала год, который в нашей профессии идет за полтора, и через 15 лет я смогу выйти на пенсию.

В свободное время девушка любит посидеть с друзьями в кафе. Фото предоставлено героиней публикации

Переносить тяжести работы Анне помогают любимые увлечения и близкие люди. В свободное время девушка ходит на тренировки по баскетболу, которым начала увлекаться еще в детстве. Любит проводить время с друзьями и родителями.

Родные, к слову, не чинили Анне препятствий, когда она сообщила о своем намерении работать в полиции - спокойно отнеслись и не стали отговаривать. На их поддержку и помощь девушка может рассчитывать и сейчас.

- За минувший год работы я уже получила звание сержанта и смогла поучаствовать в вашем конкурсе, - говорит Анна. - В дальнейшем надеюсь на карьерный рост и новые достижения!

НАДЕЖДА РЫСЕВА: «МУЖ ОБОДРЯЛ: ТЫ СПРАВИШЬСЯ, У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ!»

А вот у Надежды Рысевой, также вошедшей в тройку призеров нашего конкурса, стать сотрудницей силовых структур в детстве мечты не было. Семья жила в селе Волково Слободского района. Папа работал водителем, мама - педагогом.

- Я до 9 класса училась в сельской школе, где был только один кружок - кукольный театр, - вспоминает Надежда. - В него я и ходила. И это мне пригодилось: нас учили правильно и грамотно говорить, ставили речь. А в старших классах, когда я перешла в городскую школу, появилось больше возможностей для развития своих способностей и подготовки к обучению в вузе.

Надежда окончила экономический факультет Вятской государственной сельхозакадемии. Так вышло, что на нем была еще одна специализация - «Юриспруденция». После получения диплома девушка решила поработать судебным приставом-исполнителем… и задержалась на этой службе на 17,5 лет, дойдя до начальника Слободского межрайонного отделения судебных приставов УФССП по Кировской области.

Многие трудности Надежде помогает преодолевать муж. Фото предоставлено героиней публикации

- Иногда бывает очень трудно. Не раз возникал вопрос - может, все это бросить и найти что-то полегче? – признается Надежда. - Но мне моя работа очень нравится. Мы помогаем людям возместить хоть какие-то потери или получить причитающиеся им деньги и имущество. Конечно, не в силах исполнить все решения - действуем только законными способами. А ведь справедливость считается восстановленной не когда выносится решение, а тогда, когда оно исполняется.

По признанию Надежды, судебных приставов многие не любят. Они приходят изымать вещи - кому такое понравится? И часто должники узнают о том, что у них взысканы долги, уже непосредственно от судебных приставов. Постановление о возбуждении судебного производства, конечно, направляется на почту, но должник может его и не получить из-за проблем на почте. И все это приводит к еще большей необоснованной нелюбви к приставам.

Справляться с трудностями Надежде помогают занятия спортом. С весны до осени слобожанка бегает по утрам, стараясь не пропускать ни дня. По ее словам, это дает заряд энергии на весь день и помогает выдержать напряженный ритм работы. И, конечно, без участия семьи никак: и супруг, и дочь, и родители во всем поддерживают и помогают.

- Муж даже в сложных ситуациях не говорил: бросай работу, - делится наша героиня. - Наоборот, ободрял: ты справишься, у тебя получится. Он и по дому помогает, особенно, когда приходится долго на работе задерживаться.

15-летняя дочь Мария считает свою маму примером для подражания, ведь она много работает и всегда нацелена на достижение лучших результатов. Ее отдел всегда входит хотя бы в тройку лучших. А для самой Надежды непререкаемым авторитетом является ее отец.

- Честный, добрый человек, который старается всем всегда во всем помочь, во всем разобраться, - говорит женщина. - Всегда поддерживает меня и мою сестру. Любыми нашими достижениями гордится. Если у нас что-то не получается, помогает. Например, участие в конкурсе - мощная поддержка с его стороны. Звонил каждый день: «у тебя столько голосов, посмотри, тебя обогнали, нужно еще кому-то позвонить, чтобы проголосовали!». Когда участвовала в конкурсе на лучшего судебного пристава во время перехода на вышестоящую должность, была такая же помощь. Правда, он очень переживает, что мне приходится задерживаться на работе.

Но ненормированный график дает и свои плюсы - дополнительные дни к отпуску. Добавляются они и за выслугу лет. Это большой плюс, считает Надежда. Ведь их общее увлечение - путешествия. Семья уже объехала на своей машине все Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Отдыхали они и в других странах - на Кубе, в Таиланде, Турции. А сейчас мечта Надежды - побывать на Байкале.

Общее увлечение - путешествия. Фото предоставлено героиней публикации

Мы уверены, что с ее целеустремленностью и стремлением всегда достигать наилучших результатов, все ее желания обязательно исполнятся. И в жизни, и на службе.