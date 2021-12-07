Руководство УФСИН России провело «Прямой разговор» с правозащитниками

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

В Федеральной службе исполнения наказаний состоялся «Прямой разговор» между пенитенциарным ведомством и представителями общественных организаций.

В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Аркадий Гостев, заместитель директора Валерий Бояринев, начальники структурных подразделений, представители Общественной палаты Российской Федерации и Общественного Совета при Федеральной службе исполнения наказаний, а также в режиме видеоконференцсвязи - начальники территориальных органов и члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) всех регионов.

На мероприятии Кировскую область представили: начальник территориального органа Сергей Павленко, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Владислав Селезенев, начальник ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России Алексей Фетищев, представители ОНК Кировской области Анна Ильина и Ольга Туева.

С приветственным словом к участникам встречи обратился директор ФСИН России Аркадий Гостев. Он отметил, что в ходе «Прямого разговора» обсуждаются насущные вопросы, касающиеся правового положения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, вопросы совершенствования деятельности различных подразделений службы, включая такие направления, как повышение профессионализма, соблюдение дисциплины и законности, улучшение социальных гарантий сотрудников, повышение престижа службы.

Подобное мероприятие стало уже традиционным и проходит в уголовно-исполнительной системе России уже в пятый раз. Представители общественной наблюдательной комиссии региона получили возможность обсудить наиболее актуальные вопросы с руководством ФСИН России и совместно принять необходимые решения.

Представители ОНК Кировской области отметили, что состоявшийся «Прямой разговор» еще раз подтвердил эффективность открытого обсуждения аспектов функционирования пенитенциарного ведомства с представителями общественности, объективный взгляд которых позволяет найти оптимальные пути решения проблемных вопросов. Это свидетельствует о том, что взаимодействие системы исполнения наказаний с общественными организациями строится правильным образом, развивается и является результативным.

Отметим, что региональным УФСИН на протяжении многих лет налажено конструктивное взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией Кировской области. В 2021 году представители ОНК посетили исправительные учреждения региона 47 раз.

В завершение встречи руководитель УФСИН России по Кировской области Сергей Павленко поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и конструктивный диалог, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.