«Наш городок»: Драмтеатр готовит новую премьеру

Одно из «действующих лиц» - дилижанс. Фото предоставлено драмтеатром.

В декабре кировчан ждет еще одна театральная премьера. Драмтеатр представит новый спектакль «Наш городок». Автор, трижды лауреат Пулитцеровской премии Торнтон Уайлдер говорил, что это сложнейшая пьеса, где с любовью рассказывается о простейших вещах на свете.

«Наш городок» переносит зрителей в американскую провинцию 1901 года, где есть все - и жизнь, и слезы, и любовь. Это история о том, как важно чувствовать себя живым в каждое мгновение бытия, осознавать, как сложно и как гениально просто придуман наш мир, понимать свое место в нем и свое предназначение.

Над проектом работают режиссер Евгений Ланцов и художник Владимир Медведь. Музыкальным оформлением занимается Константин Маслюк. В постановке занята большая часть труппы.

- Любовь и горе, жизнь и смерть, надежда и уныние друг без друга не ходят и в этом маленьком городке, и на всей огромной планете. Порой мы не замечаем, с какой скоростью проносится перед глазами жизнь, не успеваем насладиться ее простыми радостями - красотою звезд, улыбкой мамы, глупыми отцовскими шуточками и очарованием летнего рассвета, - говорит Евгений Ланцов.

Спектакль «Наш городок» увлекает, развлекает и приглашает подумать обо всем этом. Декорации призваны усилить эффект. Так, на сцене появится большой дилижанс.

- Наш городок» - одна из немногих пьес, которые влияют на тебя так, что ты после спектакля начинаешь в себе копаться, - признается Владимир Медведь, который приехал из Ульяновска и сейчас работает над сценографией спектакля. - Пьеса цепляет! В ней безумно интересные персонажи. Молочник, например. Оказывается, он со звездами разговаривает. Или еще один персонаж - дилижанс. Это весь наш быт. Он в школу нас везет, молоко доставляет… Он же нас на кладбище отвозит. Такие вещи - вроде бытовые, но выводят зрителя за рамки повседневности, приглашают подумать о своей жизни. Этим и интересна пьеса. Она подается как жизнь в трех актах, а четвертый акт ты должен сам будешь доиграть после увиденного, найти, что не так в твоей жизни.

В театре уверены, что постановка обязательно найдет своего зрителя. Премьера «Нашего городка» назначена на 19 декабря.