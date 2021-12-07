В школах, вузах и детсадах Кировской области усилят ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом особенно выросла среди детей в возрасте 7-14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди жителей, в особенности - детей. Так, за последнюю неделю, по отчету регионального Роспотребнадзора, она увеличилась на 27% и превысила эпидпорог на 140,5%. В больницы обратились 11 тысяч человек. Преимущественный рост заболевших отмечен среди детей 7-14 лет.

Из-за этого ежедневно приходится принимать решения по усилению участковой службы. Только с начала сентября штат педиатров Детского диагностического центра увеличился на 11 врачей. Поликлиники открыты с раннего утра и до последнего пациента. Неотложные бригады обслуживают вызовы на дом до поздней ночи.

В связи с усложнившейся ситуацией в регионе приняты следующие ограничения:

1. Запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях во всех образовательных организациях. Деятельность в учреждениях допобразования будет приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации.

2. В классах школ с числом заболевших острыми респираторными инфекциями 20% и более от общей численности детей рекомендовано выйти на дистанционное обучение. Детсады, в свою очередь, должны своевременно ввести карантин в группах.

3. Во всех стационарных медицинских организациях продлят карантин - по распоряжению первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Распоряжение от Минздрава с рекомендациями выйдет в ближайшее время.

4. В государственных образовательных учреждениях, в чьих группах или классах одновременно отсутствуют из-за болезни более 20% учащихся, руководителям рекомендуют ввести карантин и приостановить обучение не менее чем на неделю.

Решение о проведении массовых новогодних мероприятий будут приниматься с учетом эпидситуации.