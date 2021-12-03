Евгений Шварц: ««Временами меня одолевает прямо мистический ужас перед Вяткой»

В Кирове Евгений Шварц написал две пьесы «Далекий край» и «Одна ночь». Фото: vk.com/aboherzen

Знаменитый писатель Евгений Шварц попал в Киров во время Великой Отечественной войны. В 1941 году стены нашей «драмы» приютили эвакуированную из Ленинграда труппу Большого драматического театра имени М. Горького (ныне Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова - Ред.). Его завлитом и был Евгений Шварц, которого еще при жизни называли драматургом века. Произведения этого знаменитого сказочника - «Сказка о потерянном времени», «Золушка», «Марья-искусница», «Снежная королева», «Обыкновенное чудо» и другие - разошлись на цитаты и до сих пор интересны зрителям всех возрастов.

ОБМЕНЯЛ СВОИ КОСТЮМЫ НА СВИНИНУ, МЕД И МАСЛО

БДТ эвакуировали из Ленинграда в Киров в августе 1941 года. Евгений Шварц с семьей прибыл в город в декабре 1941-го. И сразу - в театр. Как писал потом Евгений Львович, «прошел через актерский вход. Тут же на лестнице встретил Малюгина, который сказал, что только теперь, увидев меня, он понимает, что такое блокада». (Леонид Малюгин - заведующий литературной частью БДТ - Ред.).

В театре Шварцам выдали продуктовые карточки и поселили в общежитии актеров на улице К. Маркса (сейчас этого здания нет, по словам краеведа Александра Рашковского - Ред.). Обстановки не было, и в театральной мастерской для семьи изготовили круглый обеденный стол, топчан и стулья.

На следующий день после приезда Евгений Шварц пошел на кировский базар. Он ахнул, увидев обилие продуктов. Но деньги торговцам были не особо нужны - больше интересовались вещами. Шварц обменял свои костюмы на свинину, мед и масло. Купленные запасы продовольствия он оставил в кухне, откуда их в ту же ночь украли. Однако Шварц, как рассказывали его коллеги, не ожесточился, успокоил жену, которая перенесла эту кражу как бедствие, и сел писать пьесу.

По информации кировского госархива, жили Шварцы впроголодь: «В театральной столовой ежедневно вывешивали одно и то же меню. На первое - суп из костей, на второе - кровавые котлеты. Иногда на второе давали завариху - муку, заваренную кипятком. Кисель не кисель, каша не каша. Евгений Львович очень страдал из-за отсутствия табака. Приходилось курить солому. Однажды Шварц обменял ночную рубашку на спичечный коробок махорки. В другой раз стояли в очереди за сливочным маслом - 1000 руб. за кг. Все брали по 50-100 грамм».

ДЕТЕЙ СПРЯТАЛИ В СТОГЕ СЕНА

В Кирове Евгений Львович прожил полтора года. Здесь он написал две пьесы. Одна из них - «Далекий край» - об эвакуированных в Кировскую область ленинградских детях. Для нее Шварц собирал материалы летом 1942 года в Котельниче и Оричах, где находились детские дома. Там, как сообщает сайт Герценки, писателя поразили услышанные истории. Так, например, когда бомбили одну из станций, директор яслей из г. Пушкина, зачем-то сняв туфли и шепча детям «тише, тише», повела их за собой и спрятала в стоге сена, благодаря чему дети выжили.

По словам самого Шварца, он видел, что ребята выполняли в интернатах практически все работы. Доставляли воду, мыли полы, пилили дрова, плели кружева, собирали лекарственные растения и луговой лук для столовой, выполняли сельскохозяйственные работы, ездили за зерном на лошадях, которых сами и запрягали. Детей воспитатели лечили сами.

Пьеса с теплотой и сердечностью показывала этот маленький мирок, в котором отражалась трагедия эпохи. Евгений Львович прочел ее на творческом вечере для работников искусств Кирова 12 октября 1942 года. Произведение встретили долгими аплодисментами. А уже в 1943 году спектакль по ней поставили в Москве, и он получил широкую популярность у зрителей разных возрастов. Кировский ТЮЗ с этой постановкой гастролировал по районам области и военным госпиталям.

А пьеса «Одна ночь», написанная Евгением Шварцем за два месяца на кировской земле, рассказывает о героических защитниках Ленинграда. Как писал потом автор, ему «хотелось, чтобы получилось вроде памятника тем, о которых не вспомнят». На одном из писательских вечеров акт из «Одной ночи» прочел артист БДТ Сергей Рябинкин. Сбор от этого мероприятия передали в фонд помощи эвакуированным детям. Впрочем, саму пьесу тогда не приняли в Москве, и ее поставили только в 1975 году в Ленинграде.

В Кирове же драматург начал ставшую позже знаменитой пьесу «Дракон». Премьера спектакля по ней состоялась в 1944 году в Москве. Но его сразу же запретили. И широкой публике пьеса стала известна уже после смерти Шварца.

В Кирове Евгений Львович заразился скарлатиной. По словам краеведов, его как детского писателя увезли в детскую инфекционную больницу. Там он читал с восторгом Диккенса и хохотал, благо был в отдельной палате. А когда поправился, даже помолодел.

В нашем городе труппа БДТ поставила спектакли о Великой Отечественной войне. Фото: gaspiko.cgako.ru

«ВЫРАЖАЕТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ»

Впрочем, Шварцу не терпелось вырваться из Кирова. «Временами меня одолевает прямо мистический ужас перед Вяткой. Мне начинает казаться, что выехать из этого города невозможно, что я обречен торчать тут до старости. Тогда я беру телеграммы с вызовами и утешаюсь», - писал он знакомым.

Когда в 1943 году в Сталинабад (ныне Душанбе, республика Таджикистан – Ред.) был эвакуирован Ленинградский театр комедии, Шварц уехал туда и стал его завлитом.

Что касается БДТ, то в Кирове театр проработал два сезона (1941-1943). Работа кипела - за пару лет здесь побывали почти полмиллиона зрителей. Артисты ставили спектакли, выезжали на фронт, проводили утренники, елки, концерты, сборы с которых шли в фонд обороны.

Так, была поставлена сказка «Красная Шапочка». Вот что сообщали местные журналисты о спектакле: «На фоне великолепно разработанного фантастического материала идет умная и сложная картина жизни, в которой нетрудно угадать современную германскую захватническую политику. Волк - это Гитлер, жадный, ненасытный, нападающий; с ним лиса - это Геббельс, им противопоставлена спокойная ясность Красной Шапочки и ее друзей, призывающих к дружбе и побеждающих ненависть волка...»

Вернувшись из эвакуации в родной город, БДТ привез немало спектаклей, поставленных в Кирове.

Ну, а в театрах Кирова до сих пор ставят пьесы великого сказочника. Как писал его соратник, режиссер Николай Акимов, «у пьес Евгения Шварца, в каком бы театре они ни ставились, такая же судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы: их любят все, независимо от возраста».

«Я думаю, - писал Акимов, - что секрет успеха сказок Шварца заключен в том, что, рассказывая о волшебниках, принцессах, говорящих котах, о юноше, превращенном в медведя, он выражает наши мысли о справедливости, наше представление о счастье. Наши взгляды на добро и зло».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В кировских театрах поставлены спектакли по пьесам Евгения Шварца:

«Красная шапочка»

«Снежная королева»

«Далёкий край»

«Два клена»

«Золушка»

«Тень»

«Дракон»

«Сказка о потерянном времени».