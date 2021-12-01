Разноцветные пельмени, вареники с творогом и подкоголь: делаем запасы на зиму

Тесто на минеральной воде идеально подойдет для приготовления домашних пельменей. Фото: Мария САУРОВА

В народном календаре с 26 ноября - Златоустова дня - начиналась так называемая «пельменная пора». В вятских семьях было принято собираться всей семьей и под песни лепить пельмени. Заготовки замораживали на зиму целыми мешками.

ПОДКОГОЛЬ

В холодное время года близких можно угостить подкоголем. Фото: Александр Быкасов

Это блюдо пришло к нам из марийской кухни. Подкоголь представляет собой отварные пирожки с различными начинками, например, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Для теста

- мука - 2 стак.,

- яйца - 1 шт.,

- вода - ½ стакана,

- соль - ½ ч.л.,

- сахар - ½ ч.л.

Для начинки

- мясо (баранина, свинина или говядина) - 400 гр,

- репчатый лук - 2-3 шт.,

- соль, перец по вкусу.

Приготовление

Раньше наши предки рубили мясо сечкой, ошпаривали кипятком и оставляли на сутки. Однако для экономии времени можно приготовить фарш с помощью мясорубки.

Затем нужно замесить крутое тесто, получившийся жгут нарезать поперек на мелкие кусочки. Каждый из них раскатать в тонкую лепешку, на середину положить фарш. После чего соединить края и прижав, придать лепешке форму полумесяца. Получившиеся пирожки необходимо отварить в кипящей соленой воде, достать шумовкой и горячими подать на стол со сливочным маслом или сметаной.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ

Необычное блюдо обязательно запомнится гостям. Фото: Мария САУРОВА

Ярким пельменям особенно порадуются дети. Важно, что тесто для них готовится с добавлением натуральных соков и пюре. А благодаря минеральной воде оно не прилипает к столу и рукам. По словам Марии Сауровой, уже только благодаря этому хозяйки обязательно оценят это тесто.

Ингредиенты:

Для розового теста

- минеральная газированная вода - 50 мл,

- свекольный сок - 50 мл,

- яйцо С2 - 1 шт.,

- соль - 1/3 ч.л.,

- растительное масло - 1 ст.л.,

- мука - 200 гр.

Для желтого теста

- минеральная газированная вода - 50 мл,

- морковный сок - 50 мл,

- куркума - 1 ч.л,

- яйцо С2 - 1 шт,

- соль - 1/3 ч.л,

- растительное масло - 1 ст.л,

- мука - 200 гр.

Для зеленого теста

- минеральная газированная вода - 30 мл,

- пюре из петрушки и зеленого горошка - 70 мл,

- яйцо С2 - 1 шт.,

- соль - 1/3 ч.л.,

- растительное масло - 1 ст.л.,

- мука - 200 гр,

- фарш - 1 кг.

Приготовление

Для теста соединяем в миске все составляющие кроме муки. Затем постепенно всыпаем ее и замешиваем тесто. Оно получается мягким и эластичным.

Фарш для пельменей подойдет любой: свиной, смесь свиного и говяжьего, свиного и куриного или только куриный - для детского меню.

Лепим пельмени и отвариваем их в подсоленной воде. Чтобы они не потеряли цвет, добавляем чайную ложку лимонной кислоты на два литра воды или сок четверти лимона.

ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Блюдо получается кисло-соленым. Фото: Мария САУРОВА

На приготовление блюда автора книги вдохновил вятский рецепт пирога с творогом и зеленью, которым поделилась жительница Пижанки Галина Коробко.

Ингредиенты:

- вода - 30 мл,

- пюре из петрушки и зеленого горошка - 70 мл,

- яйцо С2 - 1 шт.,

- соль - 1/3 ч.л.,

- растительное масло - 1 ст.л.,

- мука - 200 гр.

Для начинки:

- творог - 300-400 гр,

- сметана - 1 ст.л.,

- зеленый лук,

- соль.

Приготовление

Готовим разноцветное тесто. Солим по вкусу и разминаем творог вилкой. Для мягкости можно добавить столовую ложку сметаны. Зеленый лук мелко шинкуем и добавляем к творогу.

Лепим вареники, красиво защипывая края. Как только вареники будут готовы, отвариваем их в подсоленной воде. Подаем готовое блюдо со сметаной.