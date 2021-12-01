Разноцветные пельмени, вареники с творогом и подкоголь: делаем запасы на зиму

Тесто на минеральной воде идеально подойдет для приготовления домашних пельменей. Фото: Мария САУРОВА
В народном календаре с 26 ноября - Златоустова дня - начиналась так называемая «пельменная пора». В вятских семьях было принято собираться всей семьей и под песни лепить пельмени. Заготовки замораживали на зиму целыми мешками.
ПОДКОГОЛЬ
В холодное время года близких можно угостить подкоголем. Фото: Александр Быкасов
Это блюдо пришло к нам из марийской кухни. Подкоголь представляет собой отварные пирожки с различными начинками, например, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
Для теста
- мука - 2 стак.,
- яйца - 1 шт.,
- вода - ½ стакана,
- соль - ½ ч.л.,
- сахар - ½ ч.л.
Для начинки
- мясо (баранина, свинина или говядина) - 400 гр,
- репчатый лук - 2-3 шт.,
- соль, перец по вкусу.
Приготовление
Раньше наши предки рубили мясо сечкой, ошпаривали кипятком и оставляли на сутки. Однако для экономии времени можно приготовить фарш с помощью мясорубки.
Затем нужно замесить крутое тесто, получившийся жгут нарезать поперек на мелкие кусочки. Каждый из них раскатать в тонкую лепешку, на середину положить фарш. После чего соединить края и прижав, придать лепешке форму полумесяца. Получившиеся пирожки необходимо отварить в кипящей соленой воде, достать шумовкой и горячими подать на стол со сливочным маслом или сметаной.
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ
Необычное блюдо обязательно запомнится гостям. Фото: Мария САУРОВА
Ярким пельменям особенно порадуются дети. Важно, что тесто для них готовится с добавлением натуральных соков и пюре. А благодаря минеральной воде оно не прилипает к столу и рукам. По словам Марии Сауровой, уже только благодаря этому хозяйки обязательно оценят это тесто.
Ингредиенты:
Для розового теста
- минеральная газированная вода - 50 мл,
- свекольный сок - 50 мл,
- яйцо С2 - 1 шт.,
- соль - 1/3 ч.л.,
- растительное масло - 1 ст.л.,
- мука - 200 гр.
Для желтого теста
- минеральная газированная вода - 50 мл,
- морковный сок - 50 мл,
- куркума - 1 ч.л,
- яйцо С2 - 1 шт,
- соль - 1/3 ч.л,
- растительное масло - 1 ст.л,
- мука - 200 гр.
Для зеленого теста
- минеральная газированная вода - 30 мл,
- пюре из петрушки и зеленого горошка - 70 мл,
- яйцо С2 - 1 шт.,
- соль - 1/3 ч.л.,
- растительное масло - 1 ст.л.,
- мука - 200 гр,
- фарш - 1 кг.
Приготовление
Для теста соединяем в миске все составляющие кроме муки. Затем постепенно всыпаем ее и замешиваем тесто. Оно получается мягким и эластичным.
Фарш для пельменей подойдет любой: свиной, смесь свиного и говяжьего, свиного и куриного или только куриный - для детского меню.
Лепим пельмени и отвариваем их в подсоленной воде. Чтобы они не потеряли цвет, добавляем чайную ложку лимонной кислоты на два литра воды или сок четверти лимона.
ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ
Блюдо получается кисло-соленым. Фото: Мария САУРОВА
На приготовление блюда автора книги вдохновил вятский рецепт пирога с творогом и зеленью, которым поделилась жительница Пижанки Галина Коробко.
Ингредиенты:
- вода - 30 мл,
- пюре из петрушки и зеленого горошка - 70 мл,
- яйцо С2 - 1 шт.,
- соль - 1/3 ч.л.,
- растительное масло - 1 ст.л.,
- мука - 200 гр.
Для начинки:
- творог - 300-400 гр,
- сметана - 1 ст.л.,
- зеленый лук,
- соль.
Приготовление
Готовим разноцветное тесто. Солим по вкусу и разминаем творог вилкой. Для мягкости можно добавить столовую ложку сметаны. Зеленый лук мелко шинкуем и добавляем к творогу.
Лепим вареники, красиво защипывая края. Как только вареники будут готовы, отвариваем их в подсоленной воде. Подаем готовое блюдо со сметаной.