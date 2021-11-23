Елена Старыгина: «Хочется, чтобы мои куклы остались в сердцах людей»

Елена Старыгина делает авторские куклы с 2011 года. Фото предоставлено героиней публикации

До 28 ноября в Кирове будет работать выставка «Такие разные куклы». Помимо экспонатов из фондов Кировского областного краеведческого музея, здесь можно увидеть авторские куклы Елены Старыгиной.

Десять лет назад кировчанка всерьез увлеклась этим искусством, и сейчас ее работы собирают восхищенные отзывы в интернете, завоевывают награды на всероссийских и международных выставках.

Сегодня член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Елена Старыгина рассказала нашему корреспонденту о том, как находит образы для своих кукол и почему ручная работа востребована и в век технического прогресса.

- Елена, какие ваши работы можно увидеть на выставке?

- В начале октября в кировской «Диораме» открылась выставка «Такие разные куклы». Мне очень приятно, что меня пригласили принять в ней участие и что в числе экспонатов представлены и мои авторские работы. Среди них есть герои русских сказок - Маша и медведь, Емеля, исторические персонажи - Императрица, Потемкин, а также работы, сделанные для музея и частной коллекции.

- Как и когда в вашей жизни появились авторские куклы? Помните ли свою первую работу?

- По образованию я журналист. Но однажды, влюбившись в авторскую куклу (а было это в 2011 году), уже не смогла без нее жить и полностью погрузилась в невероятное творчество. Моя самая первая кукла, смешная и несуразная, называлась Поэт. Почему? Наверное, потому, что сделать ее мне подсказала моя поэтическая душа! Эта кукла до сих пор «живет» у меня на даче.

«ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ НЕ СКОРЫЙ»

Свои знания Елена собирала по крупицам: что-то выискивая в интернете, чего-то пробуя сама. Путь становления художника у каждого свой. Тут главным являются собственное желание, огромное терпение, ну, и, талант, наверное. Без этих трех составляющих, по словам мастерицы, не поможет ни один мастер-класс и ни один преподаватель. Именно терпение, желание и фантазия позволяют наслаждаться процессом.

- Как создается кукла?

- Мне кажется, что все очень просто и одновременно очень сложно. Я ловлю себя на мысли, что постоянно вглядываюсь в лица людей, в их мимику, осанку, чтобы потом все, что я увидела и запомнила, реализовать в своих проектах.

К сожалению, процесс создания не скорый. Как поясняет Елена, прежде чем приступить к работе, приходится перечитывать информацию о той или иной эпохе, изучать историю костюма, читать и мифы, и сказки… На работу может уходить и месяц, и два, и три.

Слепить лицо-руки-ноги, а работает мастерица в основном с запекаемыми пластиками, это даже не полдела. Нужно еще подобрать ткань и сшить костюм, смастерить обувь и навести марафет. А еще Елена любит сопроводить образ куклы стихами.

- Есть куклы, у которых реальные прообразы?

- На сегодняшний день я сделала более ста кукол. Есть среди них и ростовые. В частности, какое-то время назад для музея, расположенного на Урале, делала Павла Бажова и Хозяйку Медной горы в реальный человеческий рост. Вот именно на эти работы времени ушло достаточно. Это не просто «куколка», которую нужно облачить в игрушечные одежды. Это «настоящие люди». Неоднократно приходилось делать кукол и с портретным сходством, но я всегда предупреждаю своих заказчиков, чтобы они не ждали стопроцентного совпадения - я создаю образ.

«У КАЖДОГО СВОЙ ПОЧЕРК»

- С вашими куклами можно играть?

- Кто-то делает игровых кукол. Мои же работы несут другую функцию. Они создаются для созерцания, украшения интерьера или какого-либо музея. Признаюсь, что очень люблю куклу статичную, чтобы более точно выразить задуманный мною замысел.

- Чем отличается ваша кукла от кукол других мастеров?

- Каждый мастер сам определяет, делать ему «кукольный образ» или добиваться реалистичности. Лично я очень люблю лица «живые». Но и таких мастеров тоже достаточно много. Просто у каждого свой почерк. У меня много друзей и знакомых, которые также беззаветно влюблены в свое дело. И у каждого свой стиль. Это очень важно - иметь свой стиль. Не копировать, не подражать, а делать именно свое. Наверное, поэтому азы кукольного искусства я постигала сама. И до сих пор сама стараюсь добраться до сути и двигаться вперед.

- Сегодня куклы для вас - это хобби, образ жизни или что-то еще?

- Когда человек увлеченный чем-либо не может ни спать, ни есть, а думает только о том, что нужно завершить начатое дело, это немного сумасшествие. Это уже, конечно, твой образ жизни, воздух, смысл.

- Как часто вы посещаете выставки?

- Художник без выставок, как человек без воздуха. Экспозиция - как вздох, как заряд позитивной энергией. Выставок было много. И будут еще. Я говорю «было», потому что, к сожалению, пока по семейным обстоятельствам не могу вырваться на самые значимые мероприятия моей жизни.

- Что вы хотите передать людям? В чем видите свою миссию?

- Мы живем в век технического прогресса. Нас окружают компьютеры и прочая умная техника. Стали чаще общаться не вживую, а посредством социальных сетей. Приобрели что-то нереально фантастическое, но стали терять человеческую теплоту. Говорят, что за ненадобностью скоро умрут сотни профессий. И только ручной труд был и останется незаменимым. В нем теплота и душа мастера, оригинальность и неповторимость. И сердце человека, создавшего ту или иную авторскую вещь. Именно это я и хочу сказать зрителю, который видит мои работы. Хочу, чтобы он увидел тепло рук, прикоснулся к истории или мифологии, почувствовал прошедшую эпоху или окунулся в сказку. Не могу утверждать, что делаю все именно так, как «было когда-то», конечно же, в работах присутствует некий символизм. И очень хочется, чтобы мои работы не забылись, а остались в сердцах, чтобы о них вспоминали, искали смысл и видели замысел.

МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ

Кировчане делятся своими впечатлениями от выставки. Вот что рассказала Вера Варанкина:

- Нельзя нам, девочкам, без кукол! И вчера я сходила на выставку этих созданий в «Диораму». Воспоминания нахлынули… И впечатления остались...

Но самое для меня любопытное и новое на этой выставке, ради чего я сюда и пришла, - это авторская кукла Елены Старыгиной. Насколько же это штучный и уникальный продукт! Давно мечтала увидеть эти экспонаты вживую. Яркие и незабываемые образы: Емеля, корсары, императрица, автопилот… Кем должен быть автор таких кукол? Художником, скульптором, дизайнером, модельером, швеей и просто мастером на все руки. А еще историком, филологом и артистом.

Каждая кукла - это персонаж, будто удачно пойманный умелым фотографом в момент какого-то действия. Если прислушаться, то можно и слова воспроизвести, что на губах куклы застыли. За этим стоит актерское перевоплощение самой мастерицы, ее любовь к русской сказке и истории.

Покоряет внимание к мелочам. Старик со старухой из сказки про курочку Рябу застыли в недоумении. Старичок неказист, но шустер, затылок почесывает, палец на ноге оттопырил: «Эк, нелегкая… Яйцо-то разбилось».

Браво!!! Спасибо, мастер!