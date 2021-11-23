В заседании рабочей группы Совета при президенте России принял участие Игорь Васильев

В 2022-2024 годах в Кировской области будет построено 13 школ, одна из них - в Радужном Фото: Анастасия РОМАНОВА

В понедельник, 22 ноября, губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На мероприятии обсуждались вопросы развития образования и науки. Об это сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На встрече поднимались такие темы, как выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, а также увеличение числа граждан, занимающихся волонтерской деятельностью.

Кроме того, участники заседания уделили особое внимание выполнению поручения президента по усовершенствованию инфраструктуры в сфере науки и высшего образования, повышению доступности дошкольного обучения и реализации программы капитального ремонта школ.

По словам Игоря Васильева, в Кировской области в полной мере реализуются все поставленные задачи, связанные с образованием. Так, в 2022 году планируется обновить материально-техническую базу шести школ. Всего до 2025 года в рамках регионального проекта «Культурная среда» еще 18 детских школ искусств и училищ оснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

На заседании рабочей группы рассмотрели также вопросы подготовки школ к капитальному ремонту. Инициатором капремонта общеобразовательных учреждений в свое время выступил Игорь Васильев, возглавляющий комиссию Госсовета по образованию.

Глава региона заверил, что четверть расходов областного бюджета направленно именно на развитие образования. В 2022-2024 годах в Кировской области будет построено 13 школ, обучаться в которых смогут более 10 тысяч детей. В предстоящие три года планируется также создать три IT-куба, пять детских технопарков (кванториумов).

– Глава государства поставил задачу вывести качество образования в Российской Федерации на высочайший уровень. Комиссия Госсовета по направлению «Образование» и наш регион сделают все возможное для достижения этих целей, - подчеркнул Игорь Васильев.