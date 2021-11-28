«Быть многодетной матерью - редкий дар»: 28 ноября в Кировской области празднуют День матери

Многодетные матери умудряются совмещать домашние дела с работой и общественной деятельностью. Фото: kirovreg.ru

28 ноября в Кировской области, как и во всей стране, отмечается День матери. Глава региона Игорь Васильев в этот день рассказал о пяти женщинах, многодетных мамах, которые успевают воспитывать детей, заниматься хозяйством, работать, творить и заботиться о доме.

Так, в Кирово-Чепецком районе живет Ольга Шешукова - мама пятерых детей. И, несмотря на загруженность семьей, она успевает заниматься общественной деятельностью, художественным творчеством и организацией экологических акций и субботников. По ее словам, быть просто мамой - ежедневный труд, а многодетной матерью - редкий дар.

Вероника Гусева из Слободского воспитывает троих детей - двух сыновей и дочку. В 2018 году она устроилась в Шиховский Дом культуры костюмером, а через год она создала семейный клуб «Любава». Встречи в нем проходят регулярно, и благодаря Веронике на встречи постоянно собирается 15 семей.

Ольга Карина из Нововятска занимается благоустройством родного района - озеленением и организацией акций и проектов. Кроме того, она акцентирует внимание местных жителей на вопросах развития семейных ценностей и добрососедства. У нее растут трое детей, которым она не забывает уделять должное внимание. Старшая дочь уже закончила колледж с красным дипломом, а ее младшие сестра и брат не отстают - побеждают в школьных конкурсах и олимпиадах.

Ляйсина Мингазова из Вятскополянского района проработала в Среднешунской школе более четверти века, умудряясь заниматься при этом общественной деятельностью. У нее растут замечательные дети - четыре дочери. Девочки всегда готовы помочь маме по домашнему хозяйству. Соседи отзываются о семье Мингазовых как о трудолюбивых и гостеприимных людях, а двери их дома всегда открыты.

В Верхошижемье живет мама двух дочек и сына Нина Козлова. Женщина увлекается вышивкой крестиком и вязанием, активно участвует в общественной жизни малой родины. Муж и дети помогают ей как по дому, так и в огороде.

- Дорогие наши мамы! От всей души я желаю вам семейного счастья и благополучия, терпения и сил! Здоровья вам и вашим близким! - сказал Игорь Васильев.