Кировская область вышла в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса в России

Рекорда по темпам вакцинации среди других регионов страны Кировская область достигла за два дня. Фото: Ксения Высотина

Кировская область вышла в лидеры по темпам вакцинации в России. Такого рекорда наш регион достиг за последние два дня. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на своей странице ВКонтакте.

По словам главы региона, меры, принятые для нераспространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность. Это и QR-коды, и ношение масок и перчаток, и соблюдение социальной дистанции. В связи с наметившейся тенденцией к снижению заболеваемости оперштабу и руководству областного правительства дали поручение разработать план по постепенному смягчению ограничений в регионе.

- С учетом роста числа вакцинированных и тенденции к стабилизации заболеваемости сегодня принято решение отменить посещение МФЦ по QR-кодам. С 29 ноября МФЦ будут принимать посетителей по предварительной записи и при условии строгого соблюдения всех санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором и министерством здравоохранения: соблюдение масочного режима, санитарной дистанции, обязательной обработки рук антисептиками, регулярной дезинфекции помещений, - сообщил Игорь Васильев.

Напомним, что решение ввести прием в МФЦ строго по QR-кодам было принято 22 ноября. Тогда же существенно расширился список общественных мест, в которых не пускали без подтверждения о пройденной вакцинации либо прошедшей болезни. В перечень вошли различные магазины, ателье и автосалоны.

- Для того, чтобы ввести послабления и в других сферах, необходимо не только не снижать темпы вакцинации, но и увеличивать их. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям региона с просьбой позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку, - добавил губернатор области.

Игорь Васильев также поблагодарил жителей региона за ответственное отношение к здоровью окружающих и своему собственному.