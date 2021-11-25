Игорь Васильев: все поставленные в указе президента задачи будут выполнены

В видеоконференции с президентом приняли участие три главы региона и члены правительства. Фото: kirovreg.ru

В среду, 24 ноября, состоялась видеоконференция президента РФ Владимира Путина с федеральным правительством, в которой приняли участие главы трех регионов. Губернатора Кировской области Игоря Васильева пригласили на это совещание как руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование».

Одной из тем, поднятых на мероприятии, стал вопрос исполнения указа президента по увеличению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В частности, речь шла о достойной оплате труда педагогов.

Ряд предложений по этому направлению главе государства в августе текущего года озвучил Игорь Васильев. Губернатор рассказал Владимиру Путину о работе возглавляемой им комиссии, а также внес ряд предложений, которые затем были включены в Народную программу партии «Единая Россия».

В перечень инициатив вошли строительство и капремонт учебных заведений, отмена понятия «образовательная услуга», а также обеспечение материального оснащения школ за счет средств федерального бюджета.

Отдельным пунктом президент выделил совершенствование системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Это подразумевает, что выплаты за классное руководство не должны учитываться при расчете среднего размера заработной платы педагогов, а уровень оплаты труда необходимо оценивать без этих начислений.

– Вопросам справедливого начисления заработной платы педагогическим работникам и повышения ее уровня наша комиссия уделяет особое внимание, – подчеркнул Игорь Васильев. – Задачей каждого региона является безусловное и скорейшее достижение целевых показателей по увеличению заработной платы категории сотрудников данной бюджетной сферы. Все поставленные в указе президента задачи будут выполнены.

В ходе совещания прозвучал целый ряд предложений по совершенствованию оплаты труда педагогических работников. Владимир Путин поддержал инициативы.