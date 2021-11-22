Прокуратура и СК проверяют сообщения о пытках осужденных в одной из колоний Кировской области

В местных СМИ появились публикации о пытках осужденных в исправительной колонии поселка Восточный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре внимания - исправительная колония №6, расположенная в поселке Восточный Омутнинского района. В СМИ федерального и регионального уровня начали появляться публикации о пытках осужденных - в том числе ударах током и утоплениях в баках с водой.

После таких сообщений колонию посетили члены Совета по правам человека - правозащитники Андрей Бабушкин, Ева Меркачева и Игорь Каляпин. Однако все подобные сообщения обязаны проверять. На данный момент этим занимаются областная прокуратура и Следственный комитет. Это «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе регионального УФСИН.

Собственно, после этого визита мнения разделились надвое.

ОБРАЗЦОВАЯ КОЛОНИЯ?

Как информирует пресс-служба УФСИН по Кировской области, общественники обошли всю колонию и побеседовали с осужденными,проверили насколько соблюдаются их права. При этом члены СПЧ высказали свои претензии о применении «недозволенных мер работы со стороны сотрудников по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным».

- Не все лица, сопровождающие правозащитников, в том числе представители региональной ОНК, омбудсмен Кировской области Галина Буркова, были согласны с подобным мнением, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что этих самых «сопровождающих» было немало - от помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека до прокурора и его зама.

После этих сообщений в колонию пришла проверка из Совета по правам человека. Фото: УФСИН по Кировской области

КОНЦЛАГЕРЬ?

После сообщения о начатой проверке в Фейсбуке Евы Меркачевой, одной из проверяющих и члена СПЧ, появился красноречивый пост:

- Господи, спасибо! Справедливость есть! СК начал проверку по пыткам в колонии №6 Кировской области! Если бы вы знали, как было нам (мне, Андрею Бабушкину и Игорю Каляпину) невыносимо трудно молчать, но была договоренность, и нам важнее был результат. Эта колония - самое страшное место, что я видела.

По словам правозащитницы, сразу после окончания визита в колонию проверяющие отправили сообщение директору ФСИН и рассказали обо всем, что они видели и слышали. Ева Меркачева также поблагодарила руководство ФСИН России:

- Благодарю за то, что пустили в эту колонию, отлично понимая, что мы точно расскажем правду. И что не стали покрывать. Пусть разбирается теперь следствие.

Мы обратились к новоизбранному депутату Госдумы от Кировской области Марии Бутиной с просьбой прокомментировать ситуацию, поскольку когда-то она заявила, что намерена бороться за права заключенных кировчан.

- Идет проверка. Пытки недопустимы. Буду следить за ситуацией. При необходимости обязательно вмешаюсь, - ответила нам Мария Бутина.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.