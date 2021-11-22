Жители Кировской области одобрили законопроект об областном бюджете на 2022 год

Большая часть расходов пойдет на реализацию нацпроектов, охрану окружающей среды, здравоохранение и культуру. Фото: Олег ЗОЛОТО

18 ноября депутаты Законодательного Собрания Кировской области приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Большая часть расходов - 65% - запланирована на социальную сферу. Это здравоохранение, культура, поддержка семей, экология и другое.

Чтобы учесть все пожелания представителей каждой из этих сфер, губернатор Кировской области Игорь Васильев провел ряд встреч с руководителями предприятий и депутатами партий.

- Мы будем прорабатывать предложения представителей каждой отрасли. Многие подняли вопросы об ориентированности бюджета на решение социальных проблем, о поддержке предпринимательства и повышении уровня оплаты труда педагогов дополнительного образования. Эти важные позиции уже в большинстве своем учтены при формировании бюджета на 2022 год, - подчеркнул Игорь Васильев.

Так, заведующая отделом культуры администрации Подосиновского района Ирина Труфакина отметила, что бюджет носит социально ориентированный характер, несмотря на пандемию коронавируса и непростые экономические условия.

- Будут сохранены приоритеты бюджетной политики, направленной на улучшение жизни людей. Останутся меры социальной поддержки жителей региона, продолжат реализоваться нацпроекты, в том числе нацпроект «Культура». Думаю, позитивные изменения в сфере культуры коснутся и нашего района, - сказала Ирина Труфакина.

Существенную поддержку сферы образования отметила Наталья Тарасова, директор лицея в Советске. По ее словам, благодаря выделяемым средствам удается реализовать важные проекты.

- На деньги из областного бюджета, мы сумели открыть центр - точку роста. У нас появилось новое современное оборудование по предметам ОБЖ, технологии и проектной деятельности, - рассказала Наталья Тарасова.

В бюджете также запланировано многомиллионные расходы на развитие культуры региона, реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование» и других.

Напомним, законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняли в первом чтении.