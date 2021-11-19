Большая часть бюджета Кировской области на 2022 год предусмотрена на социальную сферу

Средства областного бюджета распределят на здравоохранение, культуру, поддержку семей, охрану окружающей среды и многое другое. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

18 ноября депутаты Законодательного Собрания Кировской области приняли законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Большая его часть - 65% расходов - предусмотрена на социальную сферу. Жители региона отметили, что такое распределение очень важно.

- Радует, что серьезные средства планируется направить на развитие сферы образования. Это значит, что в регионе появятся новые детские сады и школы, будет развиваться система средне-специального и высшего образования. Молодые специалисты, получив востребованные на рынке профессии, придут на заводы, на предприятия и в организации, где смогут применить свои знания, - говорит ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач.

Помимо этого, в бюджете заложено 148 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Экология». Так, к примеру, на эти средства в Слободском рекультивируют свалку, которая была заброшена долгие годы.

- В 2022 году свалку рекультивируют – это значит, что потом здесь будет зеленый луг. Я уверен, что жители останутся довольны, - отметил член Общественной палаты Кировской области Заирбек Лабазанов.

- Ежегодно из областного бюджета Омутнинску выделяют средства на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Вот и на 2022 год предусмотрено 2,3 млн рублей. Будут благоустроены пешеходная зона по улице 30-летия Победы в Омутнинске и четыре дворовых территории у многоквартирных домов по улице Володарского,14,16,18 и улице Свободы, 46. Это очень важная работа, - говорит Валентина Курилова, заведующая отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на развитие культуры и финансирование проекта поддержки местных инициатив, здравоохранение, культуру, поддержку семей, охрану окружающей среды и многое другое.