В Кирове «Пушкинская карта» помогает приобщить молодежь к театру

Алина Тиунова: «Радует, что «Пушкинская карта» позволяет совершенно бесплатно сходить на спектакль, который тебе интересен». Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА

Заядлая театралка - студентка второго курса Кировского педагогического колледжа Алина Тиунова рассказала о пользе «Пушкинской карты» и о том, как приобщать детей к театру.

- Алина, «Пушкинская карта» поставила многих молодых людей перед выбором, куда им пойти и что посмотреть. Как сделать правильный выбор?

- Я думаю, сначала стоит посмотреть спектакли по произведениям, которые читал в школе. Например, «Грозу» я прочитала, и меня зацепила история Катерины. Сходила на спектакль в Кировский драмтеатр - и он меня глубоко тронул. Но может быть и так, что посмотрел, и спектакль не понравился. Но если человек его обсуждает, что-то в постановке его зацепило, она ему все равно интересна. Может быть, в дальнейшем он пойдет на другой спектакль, и мнение о театре изменится. В общем, начинать стоит с известных произведений. Потом ходить, смотреть, подбирать из репертуара то, что нравится. Ну, и на премьеры ходить. Я, например, на «Наш городок» в драмтеатр обязательно пойду.

- Что вы успели посмотреть в новом сезоне?

- Я почти весь репертуар посмотрела и сейчас хожу на некоторые спектакли по третьему или четвертому разу. Уже не слежу за сюжетом, а наблюдаю за актерами. В «Грозе», например, играет моя любимая актриса Елена Некрасова. Я могу смотреть на нее бесконечно. Жалею, что сняли спектакль «Земля Эльзы» после ухода из жизни Н.Н. Исаевой. Смотрела его три раза. Очень классный спектакль. Один из любимых спектаклей, который посмотрела тоже несколько раз, - «Волшебник Изумрудного города». Я считаю, это одна из лучших постановок для детей в нашем городе.

- Чем он хорош, на ваш взгляд?

- В этом спектакле много неожиданных моментов по сюжету. Очень нравятся спецэффекты, игра со светом. И волшебства много. Меня еще в детстве бабушка водила на этот спектакль. Мне он тогда еще запомнился.

- Как бабушке удалось вызвать у ребенка интерес к театру?

- Я очень благодарна своей бабушке Татьяне Леонидовне за то, что она меня приобщила к театру и что у меня сейчас к нему такая большая искренняя любовь. Недавно бабушка мне рассказала, как я, будучи маленькой, смотрела не отрываясь, на сцену. И как после спектакля я ее расспрашивала понравилось ли ей и когда мы пойдем еще. Мы всегда обсуждали спектакли с ней. Раньше бабушка меня водила в театр, сейчас я ее приглашаю. И мы с ней, как и в детстве, потом дома долго обсуждаем, что увидели и что нам запомнилось.

- Как относятся ваши сверстники к театру?

- Не всех приобщали, как меня, к театру с детства и у них нет, может быть, такого положительного опыта. Возможно, кого-то водили классом на спектакль, как часто бывает. Сказали, идем, и все идут. Это неправильно, потому что интереса не вызывает. Но вот недавно мы сходили с однокурсниками на «Судьбу человека» в драмтеатр, и всем понравилось. Было очень трогательно. Ребята сказали, что очень хотят пойти еще. Радует, что «Пушкинская карта» позволяет это сделать. Совершенно бесплатно можно пойти на спектакль, который тебе интересен. Это же здорово! Я думаю, что, когда идешь по собственному желанию и выбору, смотришь осознанно и получаешь удовольствие. У многих уже закончились деньги на карте. Я думаю, что когда в следующем году повторят этот проект, то многие молодые люди продолжат посещать театр. Потому что вижу, что им это интересно.

- Вы будущий учитель начальных классов. Тоже поведете учеников в театр?

- Я, конечно, буду водить детей в театр. Но перед этим буду с ними советоваться, спрашивать, что им интересно и хочется посмотреть. Не будет такого, что ставлю класс перед фактом, все идем на спектакль, и точка. И буду стараться, чтобы они с первого класса приучались к культуре посещения театра. Некрасиво, когда дети бегают по залу и кричат. В театр нужно уметь ходить.