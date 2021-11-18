В Кирове подвели итоги третьего фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок»

В церемонии награждения принял участие глава региона Игорь Васильев. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершился фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». Мероприятие в нашем регионе прошло уже в третий раз и собрало участников со всей страны. Его итоги подвели губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин и члены жюри - известные актеры, режиссеры и сценаристы: Дмитрий Дюжев, Алексей Зюзин, Дмитрий Бушуев, Даниил Махорт, Алексей Казаков, Лариса Брохман. Церемония награждения прошла в Вятской филармонии.

В 2021 году победителей фестиваля определяли в восьми номинациях:

- анимационный фильм (в финал прошло 7 работ);

- рекламный ролик (5 работ);

- короткометражное кино (38 работ);

- скетч-видеоролик (6 работ);

- веб-сериал (4 работы);

- социальное кино (8 работ);

- «Снято в Кирове» (4 финалиста) - отдельная номинация, подразумевающая собой ролик, снятый о жизни региона, его особенностях и жителях.

Победителями фестиваля стали:

- мультфильм – Анастасия Пантелеева;

- рекламный ролик – Алексей Кощеев;

- скетч-видеоролик – Антон Хралович;

- веб-сериал – Алексей Хазов;

- социальное кино – Андрей Красавин;

- короткометражка - Глеб Росс;

- «Снято в Кирове» - Артур Брондо.

Гран-при конкурса присудили Сергею Штепсу.

- В 2021 году на фестиваль было подано 700 заявок от режиссеров разных стран. Каждый творческий коллектив вложил немало душевных сил и авторских идей в свой фильм, стараясь вовлечь зрителей в сюжет картины, представить видение социальных проблем, передать дух времени, призвать к действию. В ваших руках будущее! Вы – источник культурных норм, общественного поведения и сознания, - обратился к участникам Игорь Васильев. - Создавайте новые проекты, пробуйте новые жанры, открывайте миру новые имена. А мы в свою очередь постараемся сделать все, чтобы поддерживать вас.

Александр Чурин, в свою очередь, отметил, что популярность фестиваля приобрела такой масштаб, что конкурс можно переименовать в «Канны Нечерноземья». Он также выразил надежду на то, что с каждым годом список участников и стран-гостей на мероприятии будет пополняться.

Отметим напоследок, что за право проведения фестиваля боролись Москва, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, Казань и другие крупные города. Однако эту привилегию передали Кирову.