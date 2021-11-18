Актер драмтеатра: «Дедморожу» уже 33 года»

Сейчас Вячеслав Лысенков работает на елках вместе со старшей дочерью Александрой. Фото предоставлено героем публикации

Вячеслав Лысенков, актер Кировского драмтеатра, работает Дедом Морозом уже 33 года. Нашему корреспонденту артист признался, что не может бросить это занятие, и на то есть веские причины.

- Я пришел в театр в 1988 году, мне было 23. И в этом же году начал работать Дедом Морозом. С тех пор провожу не меньше 20 елок каждый год. Приглашают на утренники в детские сады, на взрослые корпоративы, есть и частные вызовы. За эти годы, конечно, появились постоянные клиенты - приглашают меня лет по 20-25. У них уже дети выросли, но появились внуки. И Дед Мороз по-прежнему нужен.

Конечно, сейчас много, кто занимается этим. Но тут главное, чтобы Дед Мороз был «настоящий». Ведь есть новогодние волшебники, которым не веришь. Например,Вячеслав вспомнил: когда он ходил в детский сад, видел, как в костюм этого персонажа нарядилась воспитательница.

- Вот вы не были в этой роли - не видели глаза детей, - поясняет актер. - Они верят в чудо! Приходишь в сказочном наряде, с мешком подарков… Подарки из мешка их радуют тоже, но их раздаю в самом конце представления. А вот когда само явление Деда Мороза для ребенка - чистый восторг, он весь обомлел и потрясен, то это, конечно, счастье. Как это можно бросить? Вот и «дедморожу» 33 года. Столько детей нуждаются в чуде!

- Сегодня родителям труднее сохранять веру детей в Деда Мороза?

- Наверно, да. Хотя возраст от времени не зависит. У маленького человека в любые времена еще чистое, хрустальное сознание. Поэтому для меня самой запоминающейся и сокровенной стала история, которая произошла совсем недавно. Я отработал тогда утренник в детском садике.Родители после представления начали забирать своих детей. Я уже ушел за кулисы. И вдруг ко мне забегает девочка, ей года три-четыре. Стоит, снизу вверх на меня смотрит, большие глазенки блестят. Я к ней наклонился и спросил: «Что ты хочешь?» И она мне на ушко прошептала: «Я тебя люблю, Дед Мороз». Если честно, у меня слезы на глазах выступили. Они и сейчас, когда вам рассказываю, выступают. Я думаю, это признание - лучшее, что может быть в жизни актера, когда твой зритель вот так в тебя влюбляется. В такие моменты понимаешь, что все делал не зря.

- А как вы в детстве встречали Новый год?

- Елка у нас дома была настоящая, из леса!Наша семья жила тогда в Перми на шоссе Космонавтов, через дорогу был лес. Сейчас он называется парком, а тогда я в нем грибы, ягоды собирал. И вот за неделю до Нового года мы с двоюродным братом шли в этот лес за елкой. Приносили ее домой, ставили в комнате. Утром мы все просыпались, доставали чемодан с игрушками, всякой мишурой. И наряжали нашу елочку.Елочные украшения были не то, что сейчас шарики-лошарики. Были фигурки разные, интересные. Много довоенных… Некоторые у меня до сих пор есть. Тоже в чемодане на антресолях лежат.

В дружной семье Лысенковых подготовка к новогодним праздникам была настоящим ритуалом, особенно когда дети были маленькими. Фото предоставлено героем публикации

Вячеслав рассказал и о том, как он уже со своими дочками, когда они еще маленькие были, тоже каждый год наряжали елочку. Уже искусственную - живую жалко рубить. Включали новогодние песни, дочки веселились, танцевали, хохотали. Это был целый ритуал в семье, дети на этом выросли. Одной дочке сейчас 22, другой - 30, но они все помнят.

- Для своих детей вы тоже были Дедом Морозом?

- Когда они ходили в детский садик, я к ним, конечно, приходил в роли новогоднего волшебника. Кстати, не узнавали. (Смеется. - Ред.) А сейчас каждый год старшая дочка приезжает в гости недельки за две до Нового года, и мы вместе работаем: она - Снегурочкой, я - Дедом Морозом.

- Какие-то сложности за всю карьеру у вас были?

- Один раз только была неприятная ситуация. Работал много лет назад в Кирове «Американский салун», и пригласили меня туда в этой роли в сам Новый год. И не заплатили ни копейки. А дело было так. Одна участница того вечера, будучи сильно выпившей, нагло дергала меня за бороду. Я и так и сяк говорил ей, чтобы она не трогала меня.Но она не отставала, ходила за мной по пятам, а потом вообще сдернула с меня реквизит. Тут уж я - молодой еще был, горячий - не сдержался и сказал ей все, что думаю. Эта женщина пожаловалась администрации, и мне ни копейки не заплатили за работу. Сейчас я всегда подстраховываюсь на мероприятиях со взрослыми - прошу охрану помогать, если что.

- Каково вообще «дедморозить» для взрослых?

- На корпоративах я пытаюсь превратить взрослых в детей, что им очень нравится. Первое, что я им говорю: «Давайте вернемся в то время, когда вам было 5-6 лет». И провожу с ними детские игры, от которых они расслабляются и получают удовольствие. Даже ставлю на табуретку, заставляю стихи читать.

- Встают?

- Встают, куда они денутся. Дед Мороз сказал! Да взрослым самим хочется расслабиться. Поэтому на новогодних корпоративах моя задача - создать атмосферу, чтобы люди расслабились и повеселились от души.

- Как складываются отношения с конкурентами?

- Опыт и мастерство - вот мои преимущества, улыбается Вячеслав. - Меня недавно пригласили в одно кировское агентство провести мастер-класс для молодых Дедов Морозов. Было пять пар: дедушки со своими Снегурочками. Молодые пацаны и девчонки… Я четыре часа им рассказывал, проводил эксперименты, выводил каждого на сцену, ставил их в разные ситуации. Допустим, вы работаете на елке, ребенок вышел в круг и зажался. Ваши действия? Разбирали, учились... Я дал ребятам азы, а уж дальше пусть опыта набираются. Без него никак. Поймут, их это дело или лучше чем-то другим заниматься.Я могу сказать одно: мне нравится нести людям чудо.

- Что пожелаете кировчанам накануне нового 2022 года?

- Любите себя, любите своих детей, любите родителей, любите нашу страну!