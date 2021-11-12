Салат из груздей и щи из квашенной капусты: готовим из зимних заготовок

Блюдо можно приготовить и в горшочках. Фото: Александр БЫКАСОВ

ОЛАДЬИ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ С КАПУСТОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ

Подаем оладьи со сметаной и свежими овощами. Фото: Надежда ЧЕРНЫШЕВА

Ингредиенты:

- говяжья печень - 500 г;

- яйцо - 1 шт.;

- мука пшеничная (можно заменить манкой) - 0,5 ст.;

- капуста - 100-150 г;

- репчатый лук - 1 шт.;

- чеснок - 2 зубчика;

- укроп, соль, черный молотый перец - по вкусу.

Приготовление

Печень промываем, пропускаем через мясорубку. Добавляем в фарш яйцо, соль, перец, нашинкованный лук, чеснок, мелко нарезанную свежую капусту, просеянную муку (или манку), зелень. Перемешиваем массу. Выкладываем на сковороду оладушки ложкой и жарим на умеренном огне до готовности.

САЛАТ ИЗ ГРУЗДЕЙ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ

Жители Вятской губернии заготавливали соленые грузди и для себя, и на продажу. Фото: Мария САУРОВА

Традиционное вятское блюдо. Подавали такой салат, как правило, с отварным картофелем.

Ингредиенты:

- соленые огурцы - 1-2 шт.;

- соленые грузди - 200 г;

- зеленый лук и зелень - по вкусу;

- растительное масло - 3 ст. л.

Приготовление

Нарезаем кубиками грузди. Добавляем нарезанные кубиками солные огурцы и мелко нашинкованный зеленый лук. Если нет зеленого, берем головку репчатого.

Поливаем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем. Затем укладываем горкой в салатник, украшаем зеленью укропа или петрушки.

ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Блюдо можно приготовить и в горшочках. Фото: Александр БЫКАСОВ

Суп, который обычно делали в печи. Ароматно и сытно!

Ингредиенты:

- мясо (свинина, говядина или баранина) - 200-300 г;

- крупа (пшенная, перловая или овсяная) - 2-3 ст. л.;

- капуста квашеная - 500 г;

- лук репчатый - 2 шт.;

- морковь - 1 шт.;

- сметана, зелень, соль, специи по вкусу.

Приготовление

Тщательно промытую свинину, говядину или баранину нарезаем на куски, кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, ставим на плиту, доводим до кипения, снимаем пену и варим до полуготовности.

Пшенную, перловую или овсяную крупу промываем и засыпаем в бульон. Добавляем нарезанную мелкими кубиками морковь, лук, затем квашеную капусту. Если капуста слишком кислая, промываем ее в холодной воде. Возможен и такой вариант: тушим капусту под крышкой 20-30 минут и только потом добавляем в суп.

За 5 минут до окончания варки кладем перец горошком, лавровый лист, солим, если необходимо. При подаче посыпаем зеленью и добавляемм сметану.

САЛМА ИЛИ ТУКМАЧИ

Суп с домашней лапшой в любом ее виде получается наваристым. Фото: Мария САУРОВА

Мария поделилась с нами рецептом еще одного оригинального супчика - с домашней лапшой. Его вятчане переняли у живущих на территории области татар.

Ингредиенты:

- пшеничная (или гороховая) мука - 200 г;

- яйцо - 1 шт.;

- конопляное масло - 20 г;

- соль - 1 ч. л.

Приготовление

Яйцо разбиваем в широкой и глубокой посуде, добавляем к нему масло. Затем высыпаем половину стакана муки, кладем соль. После смешивания ингредиентов получается жидковатая и липкая масса. Маленькими порциями продолжаем досыпать муку, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Тщательно вымешиваем, чтобы оно получилось однородным, раскатываем сочни и присыпаем мукой. Острым ножом нарезаем тесто на широкие кусочки. Затем каждую полоску - на тоненькую лапшу. Ее нужно высушить. Можно оставить лапшу сушиться на просто на кухне или в духовке - в режиме вентиляции без нагрева с приоткрытой дверкой.

Кроме того, из получившегося теста можно сделать не лапшу, а тукмачи – маленькие комочки. Затем отварить их в бульоне, например, курином с добавлением мяса.