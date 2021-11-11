Губернатор Кировской области Игорь Васильев вошел в состав государственной комиссии по науке и образованию

Кандидатуру главы региона утвердил Президиум Генсовета партии. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев вошел в состав комиссии «Единой России» по образованию и науке. Его кандидатуру утвердил Президиум Генсовета партии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Главной задачей комиссии является обсуждение путей развития профессионального, дополнительного и основного образования, а также вопросы подготовки кадров для реального сектора экономики.

По словам руководителя экспертного совета Елены Шмелевой, члены комиссии будут активно взаимодействовать с Министерствами просвещения, науки и высшего образования. Благодаря этому удастся решать самые сложные вопросы, связанные с подготовкой высококвалифицированных кадров.

Одной из ключевых тем для комиссии является программа капитального ремонта школ, которую предложил Игорь Васильев на съезде партии. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

- Благодарю генеральный совет партии за оказанное доверие. Это одно из самых важных и ответственных направлений, так как за образованием - наше будущее. На заседаниях комиссии Госсовета по направлению «Образование», которую я возглавляю, с экспертным сообществом мы уже проводили анализ лучших практик регионов по развитию этой сферы. Их мы представили в итоговом докладе президенту России Владимиру Владимировичу Путину в августе этого года. Наработанный опыт мы также сможем эффективно использовать и на площадке комиссии, - отметил Игорь Васильев.

Первое заседание комиссии по образованию будет посвящено вопросам поступления в учебные заведения. На нем рассмотрят обращения от абитуриентов, их родителей и членов приемных комиссий.