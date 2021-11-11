Александр Демышев: «Я пишу свои рассказы на смартфоне»

Александр Демышев - автор нескольких книг. И у многих из них есть аудиоверсии. Фото предоставлено Александром Демышевым

В детстве Александр Демышев мечтал писать книги, но работать пошел в «оборонку» - на завод «Авитек». Все же желание творить не отпускало, а вместе с ним и стремление узнать историю малой родины. Первый небольшой рассказ Александра «Пять минут до Победы» опубликовала «Комсомольская правда» - Киров». И он, вызвав живой интерес читателей, сразу стал визитной карточкой автора. Так «Комсомолка» помогла исполнить мечту кировчанина.

Сегодня Александр Демышев - автор нескольких книг, причем, есть уже их аудиоверсии. Его труд отмечен наградами фестивалей и премиями. Мы решили узнать у писателя, в чем же секрет исполнения детской мечты.

ПЕРВАЯ - САМАЯ ЛЮБИМАЯ

- Что за удачу вы поймали за хвост после выхода первого рассказа, Александр Васильевич?

- Рассказ «Пять минут до Победы», который опубликовала «Комсомолка», потом стали печатать другие издания. Главный редактор заводской многотиражки «Голос рабочего» Наталья Рудольфовна Пенкина предложила продолжить тему Великой Отечественной войны. Я решил написать рассказ про ее начало и перенес героя первого рассказа Витьку туда. Рассказ тоже был принят хорошо. И я стал писать такие произведения регулярно. Потом эти рассказы стали главами моей повести «Витькины небеса». Она о том, как жил и работал наш завод «Авитек» и весь город Киров во время Великой Отечественной войны.

- Как отнеслись на заводе к вашей книге?

- На «Авитеке», где я продолжал работать, меня поддерживали коллеги. Пожилые заводчане думали, что эти рассказы пишет ветеран войны. Когда книжка сложилась, хотели напечатать ее в заводской типографии. Но кому-то из тогдашнего руководства завода не понравилось, что слишком натуралистично описаны трудности заводчан во время войны. И не стали ее публиковать.

Но мою повесть заметила председатель Кировского отделения Союза писателей России Ольга Леонидовна Шуклина-Юрлова. И в 2014 году издали ее отдельной книжкой в серии «Народная библиотека». А в 2015-м ее отметили дипломом на областной выставке «Вятская книга года - 2014» в номинации «Дебют», областной премией имени поэта-фронтовика Овидия Любовикова как лучшее патриотическое произведение. Еще был диплом лауреата первого межрегионального фестиваля кино и литературы «Солдаты Отечества» в категории «Литература». То есть книга получила общественное признание.

- Что значило для вас это признание? Подтверждение того, что давняя мечта сбылась?

- Да, я стал писателем, как и хотел всю жизнь. Эта книга для меня стала самой любимой, потому что первая. Я рад, что нынешней осенью «Витькины небеса» переиздал наш завод. Новое руководство вчиталось в повесть, увидело, что в ней описаны не только трудности, но и то, как люди - жители Кировской области, заводчане - самоотверженно преодолевали их, ковали Победу в тылу. Повесть художественная, при этом все цифры и даты, все факты в ней взяты из реальной жизни. Я в конце нее дал ссылки на источники, которыми пользовался.

Эта повесть о том, как жил и работал город Киров в целом, и завод «Авитек» в частности, во время Великой Отечественной войны. Фото предоставлено Александром Демышевым

Книжка вышла большим тиражом на мелованной бумаге, в глянцевой обложке, с множеством прекрасных иллюстраций, которые сделал профессиональный художник. Кстати, его, как и меня, зовут Александр Демышев, только отчество у него другое, так как это мой двоюродный брат.

Книгу получат все библиотеки нашей области, в том числе школьные. Я очень рад! Потому что «Витькины небеса» читают с интересом и дети, и взрослые. А школьники по ней пишут сочинения и получают отличные оценки.

- Почему вы решили писать именно о войне? Какое отношение она имеет к вашей семье конкретно?

- Когда я мечтал стать писателем, я и не думал, что буду писать о войне. Я смотрел о ней фильмы, читал книжки. Но, решив написать рассказ именно в преддверии 9 Мая, я занялся изучением этой темы. Меня потрясло, какие ситуации происходили в военное время на той земле, по которой я хожу каждый день здесь, в Кирове. Голод, болезни, самоотверженный труд… Я и сейчас продолжаю возвращаться к теме войны в других своих произведениях. Мне кажется, мы должны это помнить и передавать нашим детям знания, какими усилиями создан мир, в котором мы живем.

Если говорить о герое первой книги Витьке, то его прототипом был мой отец Василий Александрович. Он много рассказывал мне о войне. Когда она началась, ему было 12 лет. Через год он, оставив учебу, пошел работать на эвакуированный из Москвы завод № 32, нынешний «Авитек». На нашем предприятии он и трудился всю жизнь, был инженером, а каждое лето работал начальником пионерлагеря «Юность». Оба моих деда погибли на войне, а бабушки трудились в тылу, воспитывая детей. Конечно, Витька - образ собирательный, при его описании я использовал информацию не только от своего отца.

«Я ЖЕНУ СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИЛ»

- Сейчас, когда вы уже получили писательский опыт, что можете сказать о преодоленных трудностях?

- Трудностей нет! Времени только не хватает на написание. Для того, чтобы сочинить рассказ, который читатель прочтет за 15 минут, нужно несколько дней работы с текстом: все продумать, прописать. Что уж говорить о большой книге. Нужно много терпения и трудолюбия.

У меня четверо маленьких детей: Иван (10 лет), Семен (7 лет), Илья (4 года) и Захар (8 месяцев). Да, одни мальчики. Я и жену сразу предупредил: у нас в роду так принято… (Смеется. - Ред.) Много детей, поэтому приходится писать рассказы на смартфоне, когда есть свободная минутка. В очереди, в транспорте, пока ничем не занят, можно написать абзац-другой. Когда рассказ написан, я переношу его на ноутбук и редактирую.

- Что же было дальше, после первой книги?

- После выхода первой книги меня подстегнуло то, что «Витькины небеса» заметили в Союзе российских писателей в Москве. Ее высоко оценила председатель СРП Светлана Владимировна Василенко. И в 2016 году дали грант министерства культуры РФ на издание второй книги «Тихий океан лишь называется Тихим». Тоже сложилась из коротких рассказов, на этот раз на современные темы, самые разные. При этом они переплетены друг с другом сюжетными линиями. Герои переходят из одного рассказа в другой. Плюс вторая книга связана с первой. То есть все взаимосвязано. Как и вообще в жизни. Да, книга тоже есть в библиотеках.

- В электронном формате ваши книги есть?

- Да, обе книги можно найти в Интернете и скачать в электронном виде. Есть они и в аудиоформате. В свободном доступе, бесплатно. Ссылки на скачивание вы можете найти на моей страничке ВКонтакте (адрес vk.com/aldemi) или в Инстаграм, где я alexander_demishev.

Третья книга «ERIKA» вышла в электронном виде, ее можно найти в интернет-магазине «ЛитРес». Можете зайти на сайт и бесплатно начать читать, а там уже понять, интересно вам или нет. Она уже для тех, кто старше 18 лет. Состоит из романа, повести и нескольких рассказов. Там есть и детектив, и мистика с реальными событиями из жизни. И тоже перекличка с первыми двумя книгами. Так что рекомендую читать их по порядку.

Хотя сейчас в электронном формате много книг, скажу, что для писателя важно увидеть свое произведение напечатанным на бумаге. Если нет возможности издать книгу, можно публиковаться в литературных журналах. Мне, например, было приятно увидеть свой первый рассказ во всероссийском альманахе Союза российских писателей «Лед и пламень», он ежегодно издается.

В Кировской области есть журналы «Вятка литературная», «Ротонда». Главный редактор этих изданий, наш заслуженный поэт, прозаик и журналист Николай Васильевич Пересторонин очень многое делает в плане поддержки начинающих авторов… В других регионах тоже выпускаются литальманахи. Люди читают, присылают отзывы. Молодежи, например, рассказы нравятся с интригующей сюжетной линией и большим количеством полезной информации.

- Есть ли среди героев ваших произведений вы сам?

- Писатель пишет о себе, это известный факт. В моей третьей книге «ERIKA» есть повесть «Тринадцатый», вот она автобиграфична. Более двадцати лет я работал в группе сопровождения и охраны спецгрузов нашего предприятия. Начинал в лихие 1990-е годы. Ездил по всей стране и в ближнее зарубежье: Белоруссию, Казахстан, Украину… За годы командировок многое повидал. Были разные ситуации, в том числе с бандитами. Описал то, что увидел за это время. Оно, слава богу, в прошлом. И в командировки я теперь не езжу, так как решил больше внимания уделять семье, детям.

Работаю над новыми книгами - четвертой и пятой. Одна из них будет сборником рассказов, а в другую войдут три повести. Опять же с переплетением сюжетных линий и взаимосвязью с предыдущими книгами. Описываю разные стороны жизни и, несмотря на то, что рассказываю в своих книгах о многих нелицеприятных вещах, стараюсь вести читателя к мыслям о высшем, стараюсь устремлять читателя к небесам. Не буду сейчас раскрывать всех тонкостей. Скажу только, что это будет «бомба»!

Использована информация ДЮЦ имени А. Невского г. Кирова.

СПРАВКА КП

Александр Васильевич Дёмышев родился в 1973 году в Кирове. Работает на заводе «Авитек».

Публикуется с 2012 года в периодических изданиях.

В 2013 году вступил в ряды областного литературного объединения «Молодость».

В 2017 году принят в Союз писателей России.