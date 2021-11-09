Луковница и суп с требухой: Что готовили на Вятке в старину

Крупные луковицы можно запекать с фаршем. Фото: Мария САУРОВА

В конце октября на Руси устраивали луковые базары, хотя такая торговля не считалась прибыльной. Созвучное с именем святого растение очень ценили: лук считался лекарством от многих недугов.

Не даром в народе говорили: «Лук от семи недуг», «Лук да баня все правят», «Кто ест лук, тот избавлен от мук».

ЛУКОВНИЦА

Крупные луковицы можно запекать с фаршем. Фото: Мария САУРОВА

На Вятке часто любили запеченный или пареный лук. Блюдо готовили двумя способами: ставили в чугунке в печь и томили или же просто запекали.

Ингредиенты:

- репчатый лук - 0,5 кг;

- сахар - 1 ст. л.;

- соль - 1 ст. л.;

- растительное масло - 2 ст. л.

Приготовление

Духовку разогреваем до 180°С. Если лук крупный, чистим и разрезаем его пополам, если нет - запекаем целиком.

Смешиваем лук с растительным маслом, сахаром и солью. В жаропрочную смазанную маслом форму выкладываем лук (если половинки - срезом вниз).

Запекаем 25-30 минут, затем переворачиваем и снова отправляем в печь на 15 минут, пока срезы не зарумянятся. Это отличный гарнир, например, к мясу.

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ НА СВЕКОЛЬНОМ ТЕСТЕ

Дети точно оценят изюминку - яркий цвет. Фото: Мария САУРОВА

Еще одно вкусное и полезное вятское блюдо, приготовленное из даров осени.

Ингредиенты:

Для теста

- мука - 4 ст.;

- свекольный сок - ½ ст.;

- минеральная газированная вода - 1 ст.;

- соль - ½ ч. л.;

- растительное масло - 2 ст. л.

Для начинки

картофель - 6-8 шт.;

- репчатый лук - 1 шт.;

- грибы - 300 г;

- соль - по вкусу.

Приготовление

В миске соединяем все составляющие теста, кроме муки. С этими пропорциями его получается около 1 кг. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Оно получается мягкое и эластичное, месим, чтобы не прилипало к рукам и столу. Благодаря добавлению свекольного сока тесто получается красивого розового цвета.

В подсоленной воде отвариваем очищенный картофель, толчем его. Пассеруем на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук и грибы (можно взять замороженные). Затем добавляем их к пюре и все тщательно перемешиваем, даем начинке остыть.

Тесто раскатываем, делаем стаканом кружки, кладем начинку и красиво защипываем края. Отвариваем готовые вареники в соленой воде 5-7 минут, украшаем зеленью и подаем со сметаной.

СУП С ТРЕБУХОЙ

Перед подачей посыпаем свежей зеленью. Фото: Мария САУРОВА

С наступлением холодов одним из главных блюд на столах вятчан становились различные супы и похлебки. В их приготовлении часто использовали требуху - печень, сердце, почки.

Ингредиенты:

- желудки куриные очищенные - 500 г;

- лук репчатый - 1 шт.;

- морковь - 1 шт.;

- картофель - 3-4 шт.;

- зелень, соль - по вкусу;

- лавровый лист — 2 шт.;

- масло растительное - для пассеровки.

Приготовление

Наливаем в кастрюлю 1,5-2 литра воды. Варим желудки примерно час-полтора, пока они не станут мягкими. Остужаем, нарезаем на кусочки. Оставшийся бульон процеживаем, при необходимости (если сильно выкипел) добавляем воду и снова ставим на огонь. Кладем в него желудки, затем добавляем пассерованные морковь и лук, нарезанный кубиками картофель и варим до готовности овощей. Солим по вкусу, в конце варки кладем лавровый лист. Готово!

БРУСНИЧНЫЙ МОРС

Вкусный напиток - кладезь витаминов. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА

Брусничный морс

И еще один осенний рецепт: запасаемся витаминами!

Ингредиенты:

- брусника - 600 г;

- сахар - 250 г;

- вода - 2 л.

Ягоды брусники промываем и толчем толкушкой. Получившеюся массу перекладываем на марлевый отрез, отжимаем сок.

К оставшемуся жмыху вливаем горячую воду, добавляем сахар и доводим напиток до кипения, сразу выключаем огонь.

Оставляем на 25 минут. Затем процеживаем отвар, вливаем сюда же отжатый сок, перемешиваем.

Полезный брусничный морс готов!