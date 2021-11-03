«Дороничи» в очередной раз признали виновником загрязнения Чахловицы

Сточные воды с предприятия шли прямо в Чахловицу, загрязняя ее. Фото: vk.com/priroda_43

В Кирове завершилось расследование по факту загрязнения Чахловицы. Виновником оказалось хорошо знакомое всем жителям региона предприятие - ООО МЦ «Дороничи». Об этом сообщили в областном правительстве.

История с Чахловицей началась еще летом 2021 года. А если быть точнее, то в 2019 году - уже тогда были подобные происшествия. Летом текущего года местные жители начали жаловаться на состояние речки: вода в ней помутнела, позеленела и приобрела неприятный запах. Тогда специалисты Минохраны окружающей среды выезжали на место для осмотра объекта. Взятые пробы показали: в реку сливают сточные воды.

Стоит сказать, что, вообще, такое происходит уже далеко не впервые. С 2019 года министерство провело уже шесть проверок из-за загрязнения Чахловицы. За текущее лето «Дороничи» оштрафовали, как минимум, дважды. В первый раз юридическое и должностное лицо предприятия выложили 200 тысяч рублей на двоих за содеянное, 280 тысяч - за причиненный ущерб и еще 10 тысяч - за недоведение стоков до нормативов. Во второй, в конце августа, компании влепили 240 тысяч рублей в качестве наказания плюс 150 тысяч за материальный ущерб. А общая сумма оплаченных штрафов за два года перевалила уже за миллион. А предприятие никак не остановится.

Сейчас на «Дороничи» составлен очередной протокол за нарушение водного законодательства. Сумма санкции не указывается, специалисты в очередной раз подсчитывают нанесенный ущерб. Предприятие также будут понуждать исключить сверхнормативное загрязнение и реконструировать систему очистки стоков. Причем для этого власти обещают предпринять исчерпывающие меры. Будут ли они действительно эффективными? Поживем - увидим.