Участковый полиции из Кикнура может стать победителем Всероссийского конкурса

Для Андрея Чагина его работа - это, в большей степени, его человеческий долг. Фото: УМВД России по Кировской области

Начался финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводит МВД России при информационной поддержке «Комсомольской правды». С сегодняшнего дня на портале нашей газеты можно проголосовать за участников конкурса.

Напомним, конкурс в 2021 году проходит в 11-й раз. В третьем этапе от каждого региона участвует только один человек - победитель первых двух этапов. Кировскую область на всероссийском уровне в текущем году представит Андрей Чагин, участковый уполномоченный пункта полиции «Кикнурский» межмуниципального отдела МВД России «Яранский».

Андрей Чагин служит в полиции с 2015 года. Сейчас в его ведении административный участок, в который входит часть районного центра и более 20 сельских населенных пунктов. Причем они находятся, по словам участкового, в радиусе 30 км от Кикнура. Приходится нелегко, ведь в сельской местности есть свои особенности работы с населением. Но полицейский старается успеть оказать помощь всем, кому она необходима. Хотя работать чаще приходится больше с людьми, которые ведут антиобщественный образ жизни или имеют расстройства психики и памяти.

Но свою работу Андрей Сергеевич любит и гордится ею. В общении с жителями своего участка - вежлив, корректен, старается вникнуть в суть любого вопроса.

- Граждане далеко не сразу начинают с доверием относится к представителю власти. Вот и мне, а я еще и не местный, вначале не спешили рассказывать о своих проблемах, - отмечает наш герой. - Но со временем увидели во мне человека, который может им оказать помощь. Некоторые просто стесняются обращаться. А кому-то не нравится заявления писать - мол, бумажной работы много.

Мы можем помочь Андрею Чагину стать победителем третьего, всероссийского этапа, проголосовав за нашего земляка по этой ссылке на сайте «Комсомольской правды».

После подведения итогов голосования на сайте «Комсомольской правды» будет определен победитель. Награждение Народного участкового страны и призеров конкурса состоится 17 ноября, в профессиональный праздник - День участкового уполномоченного полиции.