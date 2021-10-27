Представители бизнеса продемонстрировали Игорю Васильеву эффективность QR-кодов

Представители бизнеса Кировской области соблюдают требования Роспотребнадзора и контролируют наличие QR-кода. Фото: kirovreg.ru

С понедельника, 25 октября, в Кировской области посещение большинства общественных мест стало возможно только при наличии специально QR-кода. В том, как представители бизнеса и жители областного центра соблюдают новые правила, лично убедился губернатор Игорь Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам руководителей организаций, технические проблемы перехода на сайт Госуслуг, наблюдались только в первый день. Все недочеты были быстро исправлены. Теперь, перейти с мобильного телефона на портал и сверить присвоенный код и личные данные занимает всего несколько минут.

Несмотря на пропускной режим, во всех заведениях соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора: обязательное наличие средств индивидуальной защиты и антисептиков. Все это сводит риски распространения опасной инфекции к минимуму.

Кроме того, сотрудники организаций разъясняют посетителям для чего нужен код и как его получить. На входе размещены памятки о мифах вакцинации и о том, где в городе можно сделать прививку.

По информации представителей общественного питания, поток клиентов в заведениях значительно снизился. Однако работа не прекращается. Для удобства кировчан организована продажа на вынос и доставка на дом.

- Наверное, тем, кто не сделал прививку или переболел, но не взял справку, не обращался к врачу или как-то нарушал режим, все это создает неудобства. Для тех, кто своевременно побеспокоился о своем здоровье, никаких проблем вынужденные ограничения не доставляют. Мы сегодня убедились в том, что работа бизнеса организована грамотно, а если есть какие-то вопросы, замечания, мы готовы к диалогу и обсуждению любых вопросов, - заверил Игорь Васильев.

Напомним, что QR-код необходим при входе в салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы, культурные, досуговые и спортивные учреждения. Получить его можно на Едином портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус».