Кировчане 23 октября в «КиноДжеме» смогут посмотреть фильмы бесплатно

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Кинотеатр «КиноДжем» совместно с общественной организацией родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» приглашает кировчан на фильмы о людях с особенностями развития. В программу вошли ленты, показанные на Х Международном фестивале «Кино без барьеров», организованном региональной общественной организацией «Перспектива». Все сеансы с 10 до 18 часов будут бесплатными.

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Для показа в Кирове организаторы выбрали более десяти увлекательных мультфильмов и фильмов, снятых в атмосфере счастья и добра. Несмотря на то, что героями их являются люди с инвалидностью.

Так, Мальчик Тоби передвигается на коляске, но любит играть в формулу 1 и путешествовать с дедушкой по старинным замкам. Юноша с аутизмом Гус чувствует себя одиноким и отверженным... но его жизнь меняется, когда в ней появляется девушка. Эти истории затрагивают не только проблемы или успехи особенных людей. Они - о преодолении барьеров внутри и вокруг нас, о доброте и милосердии. Эти ленты помогают посмотреть на жизнь другими глазами. После их просмотра люди меняются, открывают для себя новые смыслы в жизни.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Отметим, что кировчане увидят не только фильмы, показанные в рамках кинофестиваля, но и ролики, снятые в нашем городе. Пять сюжетов из цикла «Какое ТВОЕ дело?» о социальной адаптации подростков с особенностями развития сделали в организации «Дорогою добра». Героями роликов стали ребята, занимающиеся в учебных мастерских, которые есть у этого общественного объединения, и те, кто помогает им осваивать различные профессии. Как происходит их взаимодействие и подростки учатся азам мастерства, кто помогает им пройти социальную адаптацию и насколько успешно это получается - эти темы затрагивает данный цикл.

Программа мероприятия состоит из двух частей: с 10 до 12 часов — детский блок, с 13.00 до 18.00 - взрослый. Но показом фильмов организаторы решили не ограничиваться.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Это будет яркий инклюзивный семейный праздник, где гостей будут развлекать ростовые куклы - сказочные персонажи. Все желающие смогут поучаствовать в акции «книга вслепую», пополнив свою личную библиотеку хорошими художественными произведениями. Или стать героями клипа, исполнив песню на языке жестов. Или приобрести на ярмарке полезные вещи для дома, изготовленные руками подростков в мастерских организации. А в конце фестиваля еще один сюрприз: розыгрыш призов от кинотеатра «КиноДжем» и общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра».

Участвовать в празднике могут все желающие. Приходите сами и приглашайте друзей! Мероприятие проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.