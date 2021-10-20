Кировчане смогут увидеть в «Театре на Спасской» уникальные экземпляры книг Достоевского

23 октября пройдет показ спектакля «Мальчики» по произведению Федора Михайловича Достоевского. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

«Театр на Спасской» приглашает кировчан на спектакли и выставки. В ноябре отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В честь этого по всей стране пройдут культурные мероприятия, и Киров - не исключение.

Поклонников великого классика приглашают отметить его юбилей походом на спектакль «Мальчики». Постановка одного из самых интересных произведений писателя пройдет 23 октября. Кроме того, посетители этого спектакля смогут увидеть в театре уникальную книжную экспозицию. Она будет представлена лишь один раз, и увидят ее лишь те, кто придут на «Мальчиков».

Эксклюзивную выставку редких книг Достоевского организовали специалисты «Герценки» - одной из крупнейших библиотек региона, в чьих архивах хранятся поистине редкие и особенно ценные издания. Так, зрители смогут взглянуть на уникальные экземпляры и познакомиться с рисунками и пометками, сделанными на их полях много лет назад. Такие действия, конечно, не поощряются библиотекарями, однако для исследователей они представляют определенный интерес.

Кроме того, посетители смогут полюбоваться на еще одну выставку под названием «Крыши Кирова». Она откроется днем ранее, 22 октября. Ее открытие приурочено к показу другого спектакля - «Это я тебе ухо откусила». Стоит отметить, что он создан по пьесе драматурга Светланы Баженовой специально для «Театра на Спасской». Премьера состоялась 18 июня 2021 года.

Дело в том, что действие постановки происходит на крыше, и это послужило вдохновением для кировчан. Любители фотографии в течение месяца посещали крыши городских домов и зданий, глядя на улицы и делая снимки. Лучшие работы отобрала комиссия, и теперь широкая аудитория сможет полюбоваться видами родного Кирова с высоты птичьего полета. Авторов-победителей наградят пригласительными билетами в театр.

В театре пройдет выставка «Крыши Кирова». Фото: Савелий Зорин

Кировчане фотографировали крыши городских домов в течение месяца. Фото: Федор Казаков