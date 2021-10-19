Как кировчанка слепила из глины туристический бренд

В гости к Нине Колчиной часто приезжают туристы. Фото: предоставлено туристско-информационным центром Кировской области

Оказавшись в Яранском районе Кировской области, обязательно посетите деревню Дворяне. На въезде вас встретят расписные ворота, чуть дальше ваше внимание привлечет живописный пруд, а мастерица Нина Колчина с радостью угостит вас чаем и познакомит с коллекцией уникальных игрушек в собственном музее.

Именно благодаря этой женщине расписная бело-голубая глиняная игрушка стала популярна и узнаваема далеко за пределами Кировской области. Не так давно Геннадий Шаталов, известный основатель всероссийских премий, фестивалей и конкурсов в сфере туризма, председатель Правления ФРОС Region PR, заглянул в туристско-информационный центр и увез из Кирова понравившийся ему сувенир на память.

Расписная дворянская глиняная игрушка действительно поражает своей самобытностью и удивительным сочетанием красок. По словам мастерицы, идея возникла в далеком 1999 году, когда она получила приглашение принять участие в выставке в Италии в честь 2000-летия христианской веры. Белый и голубой - цвета Богородицы, деревня Дворяне была построена и освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. Все сошлось! Так и появилась игрушка, которая с годами стала популярна и узнаваема далеко за пределами региона.

Кстати, умение «творить» руками передалось ей от предков, несколько поколений которых занимались гончарным, кирпичным ремеслом, а она, еще будучи ребенком, начала лепить свои первые глиняные фигурки. «Игрушек не было у нас, у детей, поэтому делали их сами из того, что было», - улыбается Нина Колчина. Потом она выросла, получила художественное образование, работала с детьми, рисовала… Между тем идея создать свою игрушку, зародившаяся еще в детстве, не отпускала. Потихоньку лепила, однажды, будучи на фестивале в Москве, поставила свои изделия на стол, положила этикетку… Оказалось, ее работы и информацию с той этикетки сфотографировали посетившие этот форум итальянцы. И потом пригласили на выставку к 2000-летию христианства.

Большинство произведений связано с религиозными сюжетами. Фото: предоставлено туристско-информационным центром Кировской области

- Я пошла в храм, попросила благословения у батюшки, пришла домой и сразу начала лепить. Все сделала, что хотела, - святого Трифона на лошадке, ангела… Послала свои работы в Италию и заняла на этой выставке первое место, - рассказывает Нина Колчина.

Так любимое занятие превратило игрушки из-под рук мастерицы в сувениры и туристический бренд.

Более того, дворянская игрушка из глины послужила основной объединяющей идеей организации фестиваля «Дворянское гнездо». Он собирает умельцев со всей округи. Мастера традиционных ремесел и народных промыслов, предприниматели представляют плетение из бисера, изделия из бересты, лозы, вышивку и многое другое. Приезжают также народные коллективы, фольклорные ансамбли, отдельные исполнители. Главная цель, как говорят организаторы фестиваля, - привлечь внимание к вятской глубинке при помощи популяризации народного творчества.

Сегодня о дворянской игрушке написаны и изданы книги. Кировские авторы Мария Саурова и Владимир Сизов рассказали о происхождении и месте ее среди других промыслов и, конечно, о Нине Колчиной и ее последователях. Игрушки одной из учениц - Анисы Сизовой можно увидеть в Кирове в туристско-информационном центре Кировской области.

- Я условие перед учениками ставлю, - признается Нина Михайловна, - например, в церковь ходить.

Большинство ее произведений связано с религиозными сюжетами. В доме самой мастерицы в деревне Дворяне открыт музей. Здесь представлены отобранные автором работы, старинная утварь, различные инструменты, которыми когда-то работали местные мастера.

Сюда приезжает внучка Нины Колчиной, ей нравится лепить из глины. Мастерица надеется, что та продолжит ее дело. А пока лепит, но продает мало. Ее игрушки есть в Австралии, Италии, разных городах России. Когда Нину Михайловну спрашивают, не распродать ли ей игрушки из своего музея, зачем их копить, она отвечает: «Если я все это продам, у меня жизнь оборвется».

В гости к мастерице часто приезжают туристы. «Недавно две девушки пришли. Говорят, ехали мимо и решили заглянуть», - улыбается она.

При подготовке статьи использована информация «Центра развития туризма Кировской области» и Яранского краеведческого музея.