В Кировской области похитили и увезли в Чебоксары двух подростков

Двоих похитителей из банды удалось задержать. Фото: скрин с видео vk.com/mvd43

В Яранске похитили двух молодых людей. Их удалось найти в Чувашии, куда ребят незаконно вывезли. Об этом сообщают правоохранительные органы - областные УМВД и Следственный комитет.

Все началось с поиска трех без вести пропавших яранцев. Полиции удалось разыскать их в Чебоксарах. В ходе разговора с правоохранителями те сообщили, что в этой же квартире находятся еще двое парней, 17 и 18 лет. И, в отличие от них, находятся далеко не добровольно.

Выяснилось, что этих двоих подростков похитила группа лиц по предварительному сговору. Парней приметили в Яранске и утащили с собой, спрятав в подвал одного из домов. Спустя некоторое время их вывезли на машине в Чувашию, в Чебоксары, и оставили в этой самой квартире. Зачем - вопрос спорный. В СМИ выдвигалась версия, что похищенные ребята «работали» разводом пользователей соцсетей на деньги. Официальной версии на данный момент нет.

Полиция немедленно задержала двоих подозреваемых - 15-летнего и 18-летнего жителей Яранска. Областной Следком возбудил уголовное дело. Специалисты осмотрели подвал, где держали пленников, допросили свидетелей и потерпевших. В домах похитителей провели обыски, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Еще троих подозреваемых к похищению объявили в федеральный розыск. Приметы сообщает региональное УМВД.

1. Сергей Вачаганович Гукасян, 1994 года рождения. Его приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.

Разыскиваемый Сергей Гукасян. Фото: vk.com/mvd43

2. Денис Владимирович Швецов, 1997 года рождения. Его приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы рыжеватого цвета, стрижка короткая.

Разыскиваемый Денис Швецов. Фото: vk.com/mvd43

3. Максим Сергеевич Боровков, 2003 года рождения. Его приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые, стрижка короткая.

Разыскиваемый Максим Боровков. Фото: vk.com/mvd43

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этих людей, просят сообщить об этом по телефонам: 8(83367) 68-400; 68-401; 68-452; или 02 (102).