«Дорогами искупления»: В Кировской области приняли эстафету Всероссийской акции

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области.

Всероссийская акция «Дорогами искупления» организована в рамках празднования 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского.

Для сотрудников Управления и ветеранов уголовно-исполнительной системы региона проведена лекция по истории жизни Федора Достоевского, а также организован показ фильма «Тобольские ворота Достоевского».

Исправительные учреждения УФСИН России по Кировской области подготовили выставки и творческие номера по мотивам произведений писателя.

Так, осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-18, подготовили видеоролик о жизни и творчестве писателя, а также организовали книжную выставку в библиотеке учреждения и провели конкурс сценических миниатюр по роману «Преступление и наказание». Одна из осужденных, увлеченная творчеством Федора Михайловича, выступила с краткой лекцией о биографии писателя, его детстве, юности, первых литературных опытах, а также сделала небольшой обзор самых известных художественных произведений, вышедших из-под пера мастера.

Осужденные ИК - 5 поставили спектакль по мотивам произведений Достоевского.

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области.

В рамках мероприятий акции в исправительной колонии № 11 состоялся психологический тренинг для осужденных.

В колонии № 6 прошло заседание читательского клуба учреждения. Встреча участников была посвящена творчеству выдающегося писателя. Осужденные поделились своими впечатлениями от прочитанных ими книг.

В библиотеке учреждения периодически проходят своего рода литературные гостиные, где участники обсуждают последние прочитанные ими произведения. Участники клуба готовятся к каждой литературной встрече: делают небольшие доклады о биографии любимого писателя или поэта, его произведениях.

В клубе ИК-17 осужденные устроили совместные чтения по ролям, сделали небольшие постановки отрывков из произведений Достоевского и выступили перед зрителями на импровизированной сцене учреждения.

В СИЗО-1 организована книжная выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского. На выставке представлены произведения Федора Михайловича, такие как: «Бесы», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание» и другие. Представлены материалы о жизни и творчестве автора. В экспозиции также есть иллюстрации с цитатами Федора Достоевского, которые отражают представления писателя о жизни, духовности и сути человека: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать… Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области.

Сотрудники воспитательного отдела ИК-25 провели с отбывающими наказание викторину на знание жизненного пути и творчества Федора Михайловича. Осужденные, состоящие в поэтическом кружке, прочитали наиболее яркие отрывки из романа «Преступление и наказание».

- Проведение подобных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы направлено на совершенствование воспитательной работы с осужденными, развитие творческих способностей и повышение их образовательного и культурного уровня, - рассказал начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осуждёнными УФСИН России по Кировской области Эдуард Аюпов.