Кировский офтальмолог: «Люблю помогать людям видеть мир во всех его красках»

Врач офтальмолог Анастасия Ширяева считает, что хорошее зрение - залог правильного питания и образа жизни. Фото: предоставлено героиней публикации.

Глаза - зеркало души. Именно этот орган может рассказать о характере человека и его настроении. Кроме того, до 80% поступающей информации люди получают благодаря способности видеть. Поэтому очень важно беречь свое зрение и стараться сохранить его на долгие годы. В преддверии Всемирного дня зрения, «Комсомолка» пообщалась с кировским врачом-офтальмологом Анастасией Ширяевой. Она рассказала о специфике своей работы, а также дала несколько полезных советов для тех, кто хочет как можно дольше видеть мир во всех его красках.

Для начала давайте разберемся, кто такой врач-офтальмолог и что входит в его обязанности.

- Врачи моей специальности занимаются диагностикой и лечением заболеваний органа зрения, при необходимости направляют на хирургическое лечение, а также проводят профилактические осмотры, чтобы своевременно выявить и скорректировать зрительные нарушения, - объясняет Анастасия Ширяева.

По словам доктора, чаще всего к ней обращаются пациенты с жалобами на снижение остроты зрения. Реже беспокоят покраснение, дискомфорт, чувство повышенной утомляемости глаз, ощущение инородного тела, слезотечение и болезненные ощущения. При появлении даже казалось бы несерьёзных симптомов не стоит откладывать визит к офтальмологу.

По мнению Анастасии Валерьевны, лучше прийти на начальном этапе заболевания, выявить его причину и бороться со следствиями не доводя до осложнений. Нельзя забывать и о профилактических осмотрах.

Лица старше 40 лет, а при отягощённой по глаукоме наследственности с 35 должны ежегодно измерять внутриглазное давление. Офтальмолог нередко может направить на консультацию к другим специалистам, потому что проблемы с глазами порой отражают нарушения в работе сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем, а также могут быть показателем других сбоев в работе организма.

Мы не могли не поинтересоваться у доктора, какие недуги чаще встречаются у детей и молодых людей и какие заболевания больше всего выявляются у взрослых.

- У каждого возрастного периода есть свои особенности. Такие болезни как миопия (близорукость), инфекционно-воспалительные заболевания переднего отрезка глаза (конъюнктивиты, блефариты) свойственны пациентам всех возрастов. У детей младшего возраста чаще встречаются проблемы, связанные с дальнозоркостью и косоглазием. Пожилые люди подвержены таким заболеваниям как катаракта, глаукома, возрастные изменения центральной зоны сетчатки, - пояснила офтальмолог.

Важно знать что сетчатка, по словам Анастасии Ширяевой, не имеет нервных окончаний, поэтому ее отслойка, а также инфекционные или онкозаболевания протекают безболезненно. К тому времени, когда зрение начинает падать и человек обращается к врачу, момент часто бывает уже упущен. Поэтому важно даже на профилактических приемах не отказываться от более глубоко обследования. Это поможет своевременно выявить начальные изменения и предотвратить серьезные проблемы.

Большую нагрузку наши глаза испытывают во время работы на компьютере. Благодаря широкому распространению гаджетов значительно возросла нагрузка на орган зрения. Уменьшить риск снижения зрения, снять утомление, по мнению Анастасии Валерьевны, помогут простые правила и несложные упражнения.

- Хорошую разгрузку обеспечивает взгляд вдаль. Если на рабочем месте есть окно и можно увидеть линию горизонта, то такой отдых хотя бы по три минуты каждые полчаса даст неплохой эффект. Если такой возможности нет, то поможет упражнение «Пальминг»: закрытые глаза плотно прикрывают ладонями. В таком положении стараемся мысленно смотреть вдаль. Глаза расслаблены, когда на темном фоне появляется светлое пятно. В качестве отдыха можно также порисовать цифры закрытыми глазами от 1 до 9, - посоветовала врач. - Важно помнить и о правильно организованном рабочем месте. Экран монитора должен быть удален от глаз не менее чем на 50 см, а его центр находиться на уровне глаз или чуть ниже. Не забывайте разминать шею и плечевой пояс. Старайтесь правильно и полноценно питаться. Высыпайтесь.

- Какие продукты питания могут помочь восстановить зрение?

- Для здоровья как глаз, так и всего организма важно полноценное сбалансированное питание. Нужно не забывать включать в рацион источники витамина А: рыбу, морепродукты, морковь, печень, авокадо, брокколи, тыкву, абрикос. Не пренебрегайте черным виноградом, черникой, черносливом, орехами, содержащими важные антиоксиданты.

Регулярное употребление овощей и фруктов поможет сохранить здоровье глаз на долгие годы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Употребляйте в пищу льняное семя, рыбу, печень трески, сою. В них содержится большое количество Омега-3 жирных кислот, а также продукты, богатые лютеином -шпинат, брокколи, желтый перец и кукурузу. Желательно также принимать витаминные комплексы, содержащие необходимое количество вышеперечисленных компонентов.

Хотите хорошо видеть? Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь и не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.