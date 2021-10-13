За 2021 год Кировской области выделили почти три миллиона рублей на строительство школ

Сейчас продолжается строительство школы в Радужном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжают реализовывать нацпроект «Образование». В нем наш регион участвует с 2018 года.

Основные мероприятия в рамках нацпроекта направлены на создание современных условий в учебных заведениях и развитие системы дополнительного образования школьников. В 2021 году начали работу 63 «Точки роста» - центры цифрового и гуманитарного профилей. В Кировском лицее естественных наук открылся первый в регионе школьный «Кванториум», а на базе Вятского многопрофильного лицея - Центр цифрового образования «IT-куб». До конца года в 21 сельской школе отремонтируют спортзалы на федеральные средства. В двух образовательных учреждениях для детей с ОВЗ установят современное оборудование.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провел большую работу по привлечению федеральных средств на строительство новых образовательных организаций. Так, в июле текущего года Кировской области выделили деньги на строительство трех новых школ и двух пристроев к уже существующим учебным заведениям в рамках первого этапа отбора по новой демографической субсидии на 2021-2022 годы. Всего в 2021 году из федерального бюджета поступило 2 947 700 рублей, из которых большая часть пойдет на новые образовательные учреждения, которые начнут строить уже в будущем году. Кроме того, сейчас продолжают возводить учебное заведение в микрорайоне Радужный - также в рамках нацпроекта.

- В школах региона сегодня продолжается создание комфортной и современной образовательной среды. Внимание уделяется и развитию системы дополнительного образования школьников, чтобы каждый из ребят смог в полной мере раскрыть свои таланты и в будущем определиться с направлением профессиональной деятельности. Правительством Кировской области принимаются меры, чтобы все дети, вне зависимости от места проживания, имели равный доступ к получению качественного образования, - заметил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.