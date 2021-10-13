«Фальшивая нота»: Спектакль, который напоминает о вечной драме в душе

Дирижеру (Владимир Жданов, справа) и Леону Динкелю (Вячеслав Лысенков) удалось поговорить о наболевшем и понять друг друга. Фото предоставлено Кировским драмтеатром.

На этом спектакле зрители аплодируют артистам стоя. Рассказанная ими на сцене Кировского драмтеатра суровая правда потрясает до глубины души. Сын еврея, убитого в концлагере, спустя много лет находит убийцу своего отца. Тот стал успешным дирижером и поначалу напрочь отрицает причастность к случившемуся…

Сюжет пьесы современного французского драматурга Дидье Карона отсылает, казалось бы, к давно минувшим событиям Второй мировой войны, но, как оказывается, напоминает о вечной драме в душе каждого из нас. Спектакль даже идет без антракта, потому что держит внимание зрителей, как на мушке. Живая музыка, которую исполняет Вятский камерный оркестр в спектакле, - тоже редкий случай.

Об удивительном спектакле «Фальшивая нота», который назвали событием в культурной жизни Кирова, нашему корреспонденту рассказали сами актеры, занятые в постановке.

«У ВСЯКОГО ПОСТУПКА ЕСТЬ ПОДОПЛЕКА»

- Меня этот спектакль заинтересовал, прежде всего, своей темой. Он о наследовании памяти на генетическом уровне - памяти об отрицании насилия по отношению к другому человеку. Людям свойственно забывать опыт, пережитый своим народом. Спектакль «Фальшивая нота» призван если не остановить, то замедлить это разрушение в головах, - говорит Владимир Жданов, исполнивший в постановке роль дирижера. - Да, цивилизация развивается, но человечество само себя может убить из-за отсутствия памяти о пережитом опыте насилия. Наш спектакль создан ради того, чтобы они помнили, чтобы оставались людьми.

По сюжету герой Владимира Жданова старался забыть о содеянном. Во время войны он по приказу своего отца совершил убийство, потому что боялся его, был не уверен в себе. Потом, став взрослым, он уже знал, что такое плохо и хорошо. И память о сделанном старался изжить. Но она всегда проявлялась в том, как он дирижировал оркестром, с какой силой непрощения себя он это делал.

К слову, Вятский камерный оркестр в спектакле - один из его полноправных героев. Под музыку Баха, Моцарта и Шостаковича, иллюстрирующую глубину переживаний героев, двое мужчин выясняют отношения и переживают катарсис. Собственно, это закон драмы, где конфликт всегда в том, что люди не договорились между собой, не поговорили начистоту.

- «Фальшивая нота» - о понимании, о прощении, о гуманности к живому. Надо помнить, что у всякого поступка есть подоплека. Что к нему привело? Надо сначала разобраться, а потом судить. Мой герой - Леон Динкель, сын погибшего еврея, пришел к дирижеру, чтобы как раз разобраться. И в себе, и в нем, - рассказывает Вячеслав Лысенков. - Я считаю, этот спектакль будет полезен молодежи в плане развития христианского отношения друг к другу. Во многих семьях детям это не привили. Может, времени не хватало или знаний. В итоге злости стало много в некоторых молодых людях. Спектакль призван поубавить ее, прочистить мозги. Я вот не могу на улице пройти мимо собаки, которой плохо. А некоторые люди животных мучают. Ну, а в спектакле то же самое - о людях.

Вятский симфонический оркестр в спектакле - один из его полноправных героев. Фото предоставлено Кировским драмтеатром.

«ПРИХОДИЛОСЬ СЕБЯ ЛОМАТЬ»

- Я согласился на эту роль потому, что мне по-актерски стало очень интересно. Такого героя мне еще играть не приходилось, хотя за 33 года в Кировском драмтеатре сыграл порядка 140 ролей. И они были совершенно другие. Я и сам человек совсем иной. Поэтому работа над ролью шла очень тяжело, - поделился Вячеслав Лысенков. - Мне приходилось себя ломать, находить в себе какие-то новые приемы, чтобы образ был достоверным. Я был со многим в трактовке поведения героев не согласен с режиссером, ругался, мягко говоря, нелицеприятно, с репетиций уходил. Ну, в итоге мы нашли компромисс и сделали работу.

По словам артиста, для того, чтобы убедительно сыграть роль маленького человека - Леона Динкеля, он вспоминал примеры из жизни.

- Это еще со времен учебы в театральном институте осталось, - поясняет Вячеслав. - Нас тогда посылали наблюдать за людьми на вокзалы, рынки, в магазины. А потом их изображать. Поэтому на сцене я всегда стараюсь показывать людей так, как видел их в жизни. И для роли Леона Динкеля взял от одного увиденного человека то, от другого - это, чтобы органично все соединить и воплотить в образе.

Новой стала в этом спектакле роль и для Владимира Жданова. По словам артиста, он впервые играл такого сильного человека, каким в спектакле является дирижер. Он оказался ему в чем-то близок, потому что в спектакле мужчина с мужчиной выясняют отношения. Даже плач героя в конце спектакля не вызывает трудности.

Между тем дирижер плачет перед сыном убитого им беззащитного человека искренне. Он признался в содеянном и еще в том, как все эти годы старался избыть в себе тяжелые воспоминания, отравляющие его жизнь. Его исповедь была услышана. Леон Динкель, намеревавшийся убить дирижера, сам переживает очищение.

- Этим спектаклем мы призываем зрителей не оставлять свой внутренний конфликт тлеющим. Показываем, что делая благие дела, люди очищаются, - говорит Владимир Жданов. - Помните фильм «Кин-дза-дза»? Прогресс шагнул далеко вперед, чатлане и пацаки летают с планеты на планету, а живут как сволочи. Потому что забыли, что было раньше. Прогресс есть, а они ходят в дряни, носят дрянь, друг с другом отношения - дрянь. Живут в песке, закрываются люками, и ничего им больше не надо. Мы говорим о том, что стоит немного приостановить борьбу за прогресс и вспомнить, что у человека есть память, привязанности, дружба, открытость. Есть и честность, и раскаяние. Только тогда человек - это человек.

Наверно, поэтому спектакль «Фальшивая нота» интересен представителям разных поколений зрителей. Рассказывают, что однажды в зале драмтеатра был 14-летний подросток, который после спектакля сказал: «Я испытываю такие чувства, которых раньше не испытывал никогда».

МНЕНИЕ РЕЖИССЕРА

Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драмтеатра, режиссер спектакля «Фальшивая нота»:

- Рассказать о войне по-новому - трудно, не говорить - нельзя, а душа человека ищет новый смысл и новую форму. Есть в этой пьесе что-то важное о сегодняшнем дне, глубокий гуманистический посыл, призванный ради общего будущего соединить две истории - наследников победы и поражения - в одну.

Именно поэтому наш спектакль представлен в жанре драматической симфонии, в которой музыка выступает отдельным действующим лицом и вносит яркую эмоцию в словесный поединок героев этого остросюжетного рассказа.

МНЕНИЕ МУЗЫКАНТА

Юлия Жданова, музыкант Вятского камерного оркестра:

- Любопытство не покидало меня, с тех пор как я узнала, что мы будем участвовать в спектакле Кировского драматического театра на военную тему. О чем спектакль, как оркестр впишется в действие, какое будет сценическое решение? Часть вопросов разрешилась уже на первой репетиции, но исполнительские задачи проще не стали.

Сюжет спектакля - практически детективная история, которая одновременно затрагивает очень глубокие темы взаимоотношений человека со своей совестью. Можно ли однажды «сфальшивить», пойти на сделку с совестью и прожить счастливую жизнь, или придет расплата и какой она будет?

Для меня, как для участника Вятского камерного оркестра это новый, очень необычный и интересный опыт. Мы находимся с актерами на одной сцене и по сути являемся участниками спектакля. Живое исполнение отличается искренностью сиюминутных переживаний музыкантов, создает особую атмосферу на сцене, где происходит энергообмен не только между артистами и зрительным залом, но и между актерами и музыкантами.

ВАЖНО

«Фальшивую ноту» можно увидеть в Кировском драмтеатре 21 октября в 18 часов.