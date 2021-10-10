«Не делайте вид, что вам не нужна помощь, если это не так»: рассказ кировчанки с душевным расстройством

«Ощущение пустоты было со мной всегда». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

10 октября по всему миру празднуется День психического здоровья. Эта тема - не из тех, о которых говорят во всеуслышание. А зря. Сейчас психические заболевания - весьма распространенная проблема, но страдающие от них боятся говорить об этом, чтобы на них не поставили клеймо. И все-таки говорить об этом нужно.

У нашей сегодняшней героини Полины (имя изменено - Ред.) - расстройство личности смешанного типа. Диагноз довольно общий: таких расстройств около пяти видов. Есть безобидные, есть не очень. Но даже с самыми легкими очень тяжело жить.

ЧТО ЭТО? И КАК ОНО ВЫГЛЯДИТ?

- Если объяснить просто, то моя болезнь проявляется как повышенная тревожность и ранимость, депрессивность, резкие перепады настроения. Ты чувствуешь огромное одиночество. У тебя бессонница, и ты постоянно прокручиваешь все свои действия в голове, - говорит Полина.

В период обострений чувство тревоги усиливается еще больше, и кировчанке начинает казаться, что она делает все не так. Говорит не так, поступает не так, всем мешает и вообще везде лишняя. Чтобы как-то избавиться от этого, либо начинает тараторить все подряд, либо же, наоборот, замыкается и молчит. Каждое неосторожно брошенное слово может ранить и привести к еще большему угнетению состояния. А на фоне тревоги начинаются головокружения и нередки панические атаки.

- Во время обострения я перестаю общаться с людьми, - говорит девушка. - Не беру трубки, не отвечаю на сообщения. Мне хочется спрятаться от всех.

Есть и обратная сторона медали: временами у Полины начинается то, что люди называют раздвоением личности, а менее подкованные в терминах - шизофренией. По ее словам, это похоже на то, как будто тебя захватывает нечто темное, берущее верх над тобой. Девушка безвредна и безобидна для себя и других людей даже в этом состоянии, однако пара таких приступов порядком напугали и ее саму, и ее окружение.

- Я даже пошла в церковь после этих случаев, - серьезно говорит наша героиня. - Это было очень страшно - слушать, как люди, которые это наблюдали, пересказывают тебе твое пугающее, провоцирующее поведение.

«ПОДЕЛИТЬСЯ БЫЛО НЕ С КЕМ»

Подобные расстройства берут свое начало в детстве и юности, как правило. Полина не исключение: ее проблемы начались в возрасте 13-14 лет. На развитие болезни повлияли плохие отношения с семьей и родственниками.

- Тогда я еще не понимала, что со мной, - делится кировчанка. - Пыталась поговорить с родителями, а в ответ слышала только: «Ты врешь, не придумывай, не лезь ко мне с этой ерундой, иди лучше уроки поделай!». И с 15 лет я стала закрываться.

В какой-то момент депрессия достигла своего пика - появления суицидальных мыслей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка делала вид, что у нее все хорошо - и в школе, и дома. Однако это было далеко не так: отношение родителей к ее проблемам лишь еще больше угнетало. В стенах школы все было еще хуже. По признанию Полины, учителя относились к ней не лучше, а кое-кто из учеников даже пытался домогаться. Самочувствие ухудшалось, и девушке пришлось справляться со своей болью самым деструктивным путем, которым, увы, идут многие «ментальники».

- Рассказывать я больше ничего не пыталась - просто не с кем было делиться, - с горечью говорит Полина. - Тогда я начала наносить себе небольшие порезы, пытаясь как-то унять боль. Я делала это редко и никому не показывала. Пыталась увлечь себя какими-то хобби и шумными компаниями, чтобы иначе справиться со своей тяжестью, но ощущение пустоты было со мной всегда.

Последней каплей для кировчанки стало тяжелое расставание с парнем после четырех лет отношений. Тогда Полина погрузилась в депрессию настолько, что у нее стали проскакивать суицидальные мысли. В какой-то момент девушка поняла, что не справляется своими силами, и обратилась за помощью.

ПОМОГЛИ ЛЕЧЕНИЕ И ОБРЫВ СТАРЫХ СВЯЗЕЙ

- В ноябре 2017 года я нашла частного психолога и пошла к нему. В результате разговора мне предложили лечь в девятое отделение неврологии психиатрической больницы имени Бехтерева, - рассказывает наша героиня. - Я согласилась и оказалась в стационаре на месяц. Три раза в неделю у нас были групповые занятия и беседы с психологом, арт-терапия. Мне стало намного легче, к тому же медикаментозное лечение помогало.

По признанию Полины, ложиться в психиатрическую больницу было действительно страшно. Однако девушка понимала, что иначе она не сможет пережить все, что случилось в ее жизни.

Второй раз в больнице имени Бехтерева кировчанка оказалась в январе 2019 года, когда ее самочувствие вновь ухудшилось. На этот раз она не стала ложиться в отделение, а встала на так называемый дневной стационар.

- Мне также выписали препараты, были разговоры с психологом, арт-терапия, - рассказывает Полина. - В итоге мне стало лучше, и я перестала принимать препараты.

С тех пор девушка прочно вошла в ремиссию, которая длится уже более двух лет. Лекарства она больше не пьет. Полина сумела высказать напрямую своим родителям, которые когда-то усугубили ее состояние, все свои обиды. Она занимается только тем, что ей нравится, начала больше гулять на свежем воздухе, читать. По ее словам, одним из главных факторов стал сменившийся круг общения, поскольку другие люди очень влияют на твое состояние. Стоило ей прервать все контакты с прошлым, тяготившие ее, как состояние начало улучшаться с каждым днем.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

- Я советую вам не молчать и обязательно обратиться к психологу или психотерапевту, если у вас есть или вы подозреваете у себя психические заболевания, - напоследок говорит Полина. - Но не прибегайте сразу к медикаментозному лечению - у него есть свои побочные эффекты. Попробуйте справляться с помощью разговоров с врачом и арт-терапии. За таблетки беритесь только в том случае, если другие варианты не помогут.

Самое важное, что хочет донести кировчанка до других «ментальников» - не бояться просить помощи. Если вы понимаете, что не справляетесь, что вы слабы, что вам плохо и вы не можете вывезти все то, что на вас навалилось - обратитесь за помощью к врачу. Не стоит оглядываться на окружение и бояться, что они будут осуждать вас: «эх ты, слабак, а вот я-то!..». У каждого человека свой запас моральных сил. Сравнивать себя и других - недопустимо.

- Пожалуйста, не пытайтесь взвалить на себя больше, чем вы можете унести. Не пытайтесь упорно тащить все на себе. Не пытайтесь делать вид, что у вас все хорошо и вам не нужна никакая помощь, если это не так. Иначе это может кончиться очень печально, - заканчивает Полина.