Застывшая красота: кировская мастерица создает украшения из эпоксидной смолы с сухими цветами

Дарья гордится тем, что ее поделки вызывают бурю эмоций. Фото: предоставлено героиней публикации

Увековечить летнюю красоту и весеннюю нежность? Легко! Именно этим занимается Дарья - мастер, создающий украшения из эпоксидной смолы с настоящими цветами. Серьги, кулоны, кольца, браслеты и многие другие вещи расходятся на ура. Мы поговорили с кировчанкой и выяснили, почему ей нравится это делать и как зародилось желание созидать.

Наполнением украшений может быть что угодно - цветы, листья, лепестки, мох и другие материалы. Фото: предоставлено героиней публикации

«ЧАСТИЧКА ПРИРОДЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ»

А началось все просто: подобные украшения Дарья случайно увидела шесть лет назад на арт-выставке в Москве. Девушку настолько поразила эта идея, что она загорелась желанием создать что-то подобное самостоятельно. И ей это удалось.

- Мой «первенец» - это синяя подвеска в стиле «стимпанк» с часовым механизмом. Я ее носила очень долго, - делится кировчанка. - Потом начала экспериментировать с цветами и древесиной, остановиться было невозможно. И вот уже три года создаю украшения и прекращать не собираюсь пока!

Училась Дарья больше самостоятельно - смотрела видеоуроки, читала статьи по созданию такой бижутерии, проходила курсы у мастеров. По ее словам, в процессе часто приходится экспериментировать для появления новых идей. Сплошное творчество!

В ассортименте у кировчанки - серьги, кольца, кулоны, браслеты и другая бижутерия. Фото: предоставлено героиней публикации

- Украшения готовятся в несколько этапов. Эпоксидная смола изначально жидкая, и для придания формы ее необходимо залить в силиконовую форму - «молд», - вкратце рассказывает кировчанка технологию. - Сначала - первый слой, на котором составляется будущая композиция для украшения. Я редко заготавливаю ее заранее, обычно раскладываю по настроению. После застывания первого слоя заливается второй слой прозрачной смолы, чтобы «накрыть» всю цветочную композицию. Третий слой может быть цветным, чтобы создать фон. После затвердевания я достаю украшение из формы, шлифую шкурками различной зернистости и полирую. Далее крепится фурнитура. Звучит все просто, но на самом деле это долгий процесс со своими особенностями.

Внешний вид изделий может быть каким угодно - все зависит от фантазии! Фото: предоставлено героиней публикации

Когда украшений стало слишком много, Дарья решила попробовать заработать на этом. Девушка начала с участия в той самой арт-выставке, где когда-то увидела подвеску, с которой все и началось. После первого успеха она создала группы в соцсетях, где теперь и продает симпатичные вещицы.

- В ассортименте у меня есть кулоны, брошки, кольца, браслеты, серьги и клипсы, есть даже пара шкатулок. Мне показалась интересной идея, когда с тобой частичка природы и тебя украшают настоящие цветы. Это так женственно, нежно, натурально, - говорит Дарья.

По словам девушки, сейчас творчество с эпоксидной смолой становится все более популярным, и появляется все больше мастеров, развивающихся в этом направлении. Но изделия каждого творца отличаются - по качеству, характеру, стилю, и техникам исполнения.

По мнению девушки, украшать себя настоящими цветами - это нежно и натурально. Фото: предоставлено героиней публикации

ВАЗЫ. ДИНОЗАВРИКИ, ГОРЫ И САМОЛЕТЫ

Чаще всего девушка продает вещицы, созданные по своим идеям. Однако заказы она тоже любит: порой фантазия людей обретает интересные формы. К примеру, однажды она делала самолет с фонариком и брелок с заснеженными горами. Дарья гордится тем, что ее поделки вызывают бурю эмоций: это заряжает и вдохновляет ее.

- Украшение по индивидуальному заказу - это всегда ответственно и интересно. Тут нет шаблона действий и зависит от самого заказчика. Бывает, что мне присылают свой рисунок-эскиз, а я воплощаю полностью чужую идею (делала лисичку из мультика), бывает, что дают памятную вещь и я ее заливаю (мелкие цветы из свадебного букета, например). А иногда говорят только цвет платья, к которому нужен комплект украшений, и тут полностью я продумываю варианты и предлагаю их на выбор. Окончательное решение принимаем вместе.

Однажды к Дарье даже обратился Кировский палеонтологический музей: заказали партию брошек с мхом и цветами и виде динозавриков. По признанию мастерицы, в итоге получились милейшие создания. Одного из них девушка даже оставила себе и носит по сей день.

Таких динозавриков девушка сделала для Кировского палеонтологического музея. Фото: предоставлено героиней публикации

- Бывали и серьезные заказы. Однажды делала вазу из древесины и смолы и, пожалуй, это самое крупное мое изделие, - рассказывает кировчанка. - Я все-таки специализируюсь на украшениях. Такие большие вещи требуют и специальное оборудование - станки, технику, крупные масштабы мастерской.

Сейчас девушка продолжает творить и даже подумывает о проведении мастер-классов. По ее признанию, попробовать поделиться знаниями очень хочется.

- Вдохновляйтесь, создавайте и не бойтесь поделиться своим творчеством с другими! - напутствует Дарья других начинающих мастеров и всех, кто хочет попробовать впервые заняться подобными (и другими!) хобби.