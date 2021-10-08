Покровская суббота 2020 в Кирове: до кладбищ запустят дополнительные автобусы

В Покровскую субботу прихожан будут ждать в городских храмах на богослужение. Фото: admkirov.ru

В 2021 году Покровская суббота выпадает на 9 октября. Как правило, в этот день кировчане отправляются на кладбища, чтобы почтить память родных и близких. Горадминистрация традиционно пускает к местам захоронений дополнительные автобусы. В минувшем году этим правилом решили пренебречь из-за коронавируса, в текущем же не стали отменять нужный горожанам транспорт.

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЙСОВ

Маршруты будут организованы на Макарьевское, Филейское и Федяковское кладбища с 7 до 15 часов следующим образом:

- Макарьевское кладбище: дом № 78 по ул. Профсоюзной - остановка транспорта общего пользования (ОТОП) «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - ОТОП «Улица Проезжая» - ОТОП «Троицкая церковь» - высадка пассажиров на месте. Обратно: кладбище - ОТОП «Улица Проезжая» - ОТОП «Улица Профсоюзная» - ОТОП «КРИН» - ОТОП «Теруправление Октябрьского района».

- Филейское кладбище: ОТОП «Площадь ХХ партсъезда» (у дома № 2 по ул. Ленинградской) - место назначения. Для возвращения посадка будет производиться у входа на кладбище;

- Федяковское кладбище: в 8, 10, 12 часов - ООТ «Улица Кирова» (ул. Парковая, Нововятский район) - Южный обход - развязка на Южном обходе (поворот налево) - высадка пассажиров у Федяковского кладбища. Обратно - тем же маршрутом в 9.30, 11.30 и 13.30.

Мэрия также отмечает, что автобусы маршрута №44, возвращающиеся из города, будут проходить от Сошеней до Радужного по объездной дороге через Орлы. Эти изменения будут действовать с 7 до 15 часов.

Кировчанам также напоминают, что во время поездок необходимо носить маски и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМАХ

В Покровскую субботу пройдут, в том числе, и богослужения в храмах.

- 09.30 - панихида архиерейским чином в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Нововятском районе;

- 17.00 - начало Всенощного бдения в Успенском кафедральном соборе.

«Приглашаем верующих почтить усопших сродников и разделить радость соборной молитвы за торжественными богослужениями в Богородичных храмах города Кирова!» - сообщает Вятская епархия.

ПОГОДА В ПОКРОВСКУЮ СУББОТУ 2021

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 9 октября с помощью сервиса gismeteo.ru.

Погода на Покровскую субботу порадует всех кировчан. День 9 октября обещает быть ясным и солнечным, без осадков. Ветра почти не будет: скорость составит, максимум, 4 м/с. Воздух прогреется от +4 (с 9 утра) до +11 градусов (к 15 часам). К вечеру похолодает до +8 градусов.