Правительство РФ поддержало вятскополянский завод «Молот-Оружие» многомиллионной субсидией

Вятскополянский завод «Молот-Оружие» является градообразующим предприятием. Фото: kirovreg.ru

Вятскополянскому заводу «Молот-Оружие» выделили федеральную субсидию - 463 миллиона рублей. Деньги пойдут на реализацию мер по предупреждению банкротства. Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение о поддержке завода приняли в июне 2021 года на заседании комиссии правительства РФ по обеспечению мер для предупреждения банкротства стратегических предприятий. Рассматривались варианты поддержки 17 предприятий. Губернатору Кировской области Игорю Васильеву удалось убедить комиссию в необходимости помочь «Молот-Оружию». В итоге средства выделили только вятскополянскому производству.

Субсидия позволит заводу заключать новые контракты, в том числе получать госзаказы, погасить долги по налогам, рассчитаться с контрагентами, и снять социальную напряженность в районе.

- Уверен, что государственная поддержка послужит во благо предприятию, даст импульс его дальнейшему развитию, и в истории завода будет еще немало достижений и побед, - заметил Игорь Васильев.

Гендиректор «Молот-Оружия» Рамиль Нургалеев поблагодарил главу региона за поддержку предприятия на уровне не только региона, но и страны. Он подчеркнул также, что с этой помощью завод будет жить, работать и развиваться дальше.

Напомним, предприятие эвакуировали в Вятские Поляны в годы Великой Отечественной войны. На нем производили оружие для красноармейцев, в том числе легендарный ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. Ныне «Молот-Оружие» является градообразующим заводом.

Отметим также, что сейчас идет сбор подписей за признание Вятских Полян городом трудовой доблести. Уже более 10 тысяч человек отдали свой голос за инициативу. Поддержать ее можно здесь. Жители Вятских Полян могут также проголосовать с помощью журнала сбора подписей, который сейчас передается по городу.