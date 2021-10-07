От COVID-19 лечатся более 13,5 тысячи человек: большая часть из них - на дому

Почти все непривившиеся пациенты тяжело переносят болезнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировской области выделят из федерального бюджета 72 миллиона рублей на закупку лекарств для больных COVID-19. Препараты будут бесплатными для пациентов. Ими обеспечат тех, кто лечится в амбулаторных условиях. Так, с начала года медицинские организации региона выписали примерно 159 тысяч рецептов на бесплатные лекарства. Их получили около 79 тысяч жителей области.

На данный момент на дому находятся более 8,5 тысячи заболевших коронавирусом. В инфекционных стационарах - свыше 4,7 тысячи. Среди заразившихся весьма много молодых людей, в том числе тех, кто находится в тяжелом состоянии. Так, за последнюю неделю среди умерших от COVID-19 есть кировчане в возрасте 27 и 44 лет.

- За последние сутки в инфекционные госпитали были доставлены 582 пациента, у которых заболевание протекает с серьезным поражением легких и требует постоянного наблюдения. Снова были оперативно развернуты дополнительные инфекционные койки. Сегодня коечный фонд только для лечения COVID-19 и пневмоний составляет уже 5 269, из них 1 658 с кислородной поддержкой и 179 - реанимационных, - сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Власти региона отмечают: вакцинированные пациенты в 98% случаев болеют в легкой и среднетяжелой формах. Непривившиеся в 98,1% случаев тяжело переносят течение болезни.

- Вопросы вакцинации, ревакцинации, выполнения уже принятых профилактических мер - ношение масок, соблюдение санитарной дистанции, термометрия, рециркуляция воздуха, обработка рук и помещений - как никогда выходят на первое место, - подчеркнул Игорь Васильев. - Эти меры уже доказали свою эффективность и должны безоговорочно выполняться. Только благодаря сознательному отношению граждан и бизнеса к вопросам здоровья мы добьемся позитивных изменений ситуации.