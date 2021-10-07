Грибовница, жаркое и пирожки к чаю: готовим из осенних даров

Вкусно и сытно! Фото: Надежда ЧЕРНЫШОВА

ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ, МЯТОЙ И ЛИПОВЫМИ СОЦВЕТИЯМИ

Приятного чаепития! Фото: Мария САУРОВА

1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. В этот день наши бабушки и прабабушки принимались за сбор шиповника. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после дня Арины (Ирины).

Плоды использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Из шиповника готовили витаминные напитки для укрепления иммунитета, варили варенье, кисель. Любили и чай с шиповником.

Ингредиенты:

мята - 1 ч. л.;

плоды шиповника - 1 ст. л.;

липовые соцветия - 1 ч. л.

Приготовление

Крутым кипятком ошапариваем чайник. Кладем мяту, плоды шиповника и липовые соцветия. Закрываем чайник и оставляем его минут на пять, даем травам раскрыться, нагреться. Затем заливаем водой, нагретой до 70-800С и даем чаю настояться. Ароматный, полезный чай готов.

ГУБНИЦА ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ

Вкусно и сытно! Фото: Надежда ЧЕРНЫШОВА

Так на Вятке называют грибовницу. Название суп получил потому, что в Вятском регионе, как и вообще на Русском Севере, грибы называли «губами».

Благодарим за лесной, осенний привет и вкусный рецепт Надежду Чернышеву.

Ингредиенты:

белые грибы - 3 шт.;

картофель - 2 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук репчатый - 2 шт.;

масло сливочное - 50 г;

сметана - 1 ст. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

соль, черный молотый перец, зеленый лук, укроп - по вкусу.

Приготовление

Белые грибы промываем, нарезаем на кубики. Ставим грибы вариться.

Обжариваем нашинкованные репчатый лук и морковь на сливочном масле.

В кипящую подсоленную воду добавляем обжаренную смесь и картофель кубиками. Солим, перчим суп, кладем лавровый лист, варим до готовности.

Закрываем суп плотно крышкой, через 5 минут лавровый лист из супа убираем и выбрасываем. Подаем губницу из белых грибов со сметаной, украшаем зеленью.

ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКАХ

Согревающее, сытное блюдо для семейных обедов. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты:

свинина или говядина - 400 г;

картофель - 4-5 шт.;

морковь - 1-2 шт.;

грибы - 200-300 г;

лавровый лист, соль, перец горошком, зелень - по вкусу.

Приготовление

Мясо (говядину или нежирную свинину) нарезаем на небольшие кусочки и обжариваем на сковородке на подсолнечном масле. На другой сковородке обжариваем мелко нашинкованный лук и натертую на не очень крупной терке морковь.

В горшочек, заполняя его примерно на одну треть, сначала кладем нарезанный кубиками картофель, 2 - 3 лавровых листочка и 8 -10 горошин черного перца. Затем идет слой обжаренного мяса: 3 - 4 столовые ложки (с верхом). Сверху надо добавить столовую ложку мелко накрошенных шампиньонов (а лучше - белых грибов) и пару столовых ложек обжаренной луково-морковной смеси. Хорошенько солим и перчим и закрываем содержимое, словно крышкой, небольшим капустным листом.

Потом почти доверху заливаем горшочки кипятком, закрываем настоящей крышкой и ставим в духовку на 1 - 1,5 часа (в зависимости от температуры).

КАПУСТНИКИ

Капустники очень любят и взрослые, и дети. Фото: Мария САУРОВА

8 октября в народном календаре - День преподобного Сергия Радонежского. В народе его еще называли днем Сергея Капустника, так как наши предки рубили в это время капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками - не раньше, иначе она закиснет. Засолкой по обыкновению занимались всей семьей. На стол в этот день на Вятке также подавали и пирожки с капустой - капустники.

Ингредиенты:

кефир - 1 ст.;

сахар - 3 ст. л.;

сухие дрожжи - 11 г;

масло растительное - ½ ст.;

мука - 500 г;

капуста - 1 кг;

яйцо - 2 шт.,

репчатый лук - 3-4 шт.,

растительное масло - 50 мл (в тесто);

черный молотый перец.

Приготовление

В кефире комнатной температуры разводим 3 ст. л. сахара, пачку сухих дрожжей и оставляем опару на 15 минут. Затем добавляем в опару растительное масло, солим. Добавляем муку, сколько возьмет тесто, вымешиваем его до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Закрываем его полотенцем (кстати, на Вятке такое полотенце называли наквашенником) и оставляем на 30 минут.

В это время готовим начинку: лук мелко нарезаем, капусту шинкуем соломкой. На растительном масле обжариваем лук и добавляем капусту. Тушим 20-30 минут до тех пор, пока капуста не станет мягкой.

Взбиваем 2 яйца, заливаем капусту, солим и перчим начинку. Тушим 5 минут.

Противень застилаем пергаментной бумагой. Делаем пироги и выкладываем на противень.

Ставим пироги в разогретую до 180°С духовку и выпекаем в течение 30-35

минут.