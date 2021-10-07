Грибовница, жаркое и пирожки к чаю: готовим из осенних даров

Вкусно и сытно! Фото: Надежда ЧЕРНЫШОВА
ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ, МЯТОЙ И ЛИПОВЫМИ СОЦВЕТИЯМИ
Приятного чаепития! Фото: Мария САУРОВА
1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. В этот день наши бабушки и прабабушки принимались за сбор шиповника. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после дня Арины (Ирины).
Плоды использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Из шиповника готовили витаминные напитки для укрепления иммунитета, варили варенье, кисель. Любили и чай с шиповником.
Ингредиенты:
мята - 1 ч. л.;
плоды шиповника - 1 ст. л.;
липовые соцветия - 1 ч. л.
Приготовление
Крутым кипятком ошапариваем чайник. Кладем мяту, плоды шиповника и липовые соцветия. Закрываем чайник и оставляем его минут на пять, даем травам раскрыться, нагреться. Затем заливаем водой, нагретой до 70-800С и даем чаю настояться. Ароматный, полезный чай готов.
ГУБНИЦА ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ
Вкусно и сытно! Фото: Надежда ЧЕРНЫШОВА
Так на Вятке называют грибовницу. Название суп получил потому, что в Вятском регионе, как и вообще на Русском Севере, грибы называли «губами».
Благодарим за лесной, осенний привет и вкусный рецепт Надежду Чернышеву.
Ингредиенты:
белые грибы - 3 шт.;
картофель - 2 шт.;
морковь - 1 шт.;
лук репчатый - 2 шт.;
масло сливочное - 50 г;
сметана - 1 ст. л.;
лавровый лист - 2 шт.;
соль, черный молотый перец, зеленый лук, укроп - по вкусу.
Приготовление
Белые грибы промываем, нарезаем на кубики. Ставим грибы вариться.
Обжариваем нашинкованные репчатый лук и морковь на сливочном масле.
В кипящую подсоленную воду добавляем обжаренную смесь и картофель кубиками. Солим, перчим суп, кладем лавровый лист, варим до готовности.
Закрываем суп плотно крышкой, через 5 минут лавровый лист из супа убираем и выбрасываем. Подаем губницу из белых грибов со сметаной, украшаем зеленью.
ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКАХ
Согревающее, сытное блюдо для семейных обедов. Фото: Александр БЫКАСОВ
Ингредиенты:
свинина или говядина - 400 г;
картофель - 4-5 шт.;
морковь - 1-2 шт.;
грибы - 200-300 г;
лавровый лист, соль, перец горошком, зелень - по вкусу.
Приготовление
Мясо (говядину или нежирную свинину) нарезаем на небольшие кусочки и обжариваем на сковородке на подсолнечном масле. На другой сковородке обжариваем мелко нашинкованный лук и натертую на не очень крупной терке морковь.
В горшочек, заполняя его примерно на одну треть, сначала кладем нарезанный кубиками картофель, 2 - 3 лавровых листочка и 8 -10 горошин черного перца. Затем идет слой обжаренного мяса: 3 - 4 столовые ложки (с верхом). Сверху надо добавить столовую ложку мелко накрошенных шампиньонов (а лучше - белых грибов) и пару столовых ложек обжаренной луково-морковной смеси. Хорошенько солим и перчим и закрываем содержимое, словно крышкой, небольшим капустным листом.
Потом почти доверху заливаем горшочки кипятком, закрываем настоящей крышкой и ставим в духовку на 1 - 1,5 часа (в зависимости от температуры).
КАПУСТНИКИ
Капустники очень любят и взрослые, и дети. Фото: Мария САУРОВА
8 октября в народном календаре - День преподобного Сергия Радонежского. В народе его еще называли днем Сергея Капустника, так как наши предки рубили в это время капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками - не раньше, иначе она закиснет. Засолкой по обыкновению занимались всей семьей. На стол в этот день на Вятке также подавали и пирожки с капустой - капустники.
Ингредиенты:
кефир - 1 ст.;
сахар - 3 ст. л.;
сухие дрожжи - 11 г;
масло растительное - ½ ст.;
мука - 500 г;
капуста - 1 кг;
яйцо - 2 шт.,
репчатый лук - 3-4 шт.,
растительное масло - 50 мл (в тесто);
черный молотый перец.
Приготовление
В кефире комнатной температуры разводим 3 ст. л. сахара, пачку сухих дрожжей и оставляем опару на 15 минут. Затем добавляем в опару растительное масло, солим. Добавляем муку, сколько возьмет тесто, вымешиваем его до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Закрываем его полотенцем (кстати, на Вятке такое полотенце называли наквашенником) и оставляем на 30 минут.
В это время готовим начинку: лук мелко нарезаем, капусту шинкуем соломкой. На растительном масле обжариваем лук и добавляем капусту. Тушим 20-30 минут до тех пор, пока капуста не станет мягкой.
Взбиваем 2 яйца, заливаем капусту, солим и перчим начинку. Тушим 5 минут.
Противень застилаем пергаментной бумагой. Делаем пироги и выкладываем на противень.
Ставим пироги в разогретую до 180°С духовку и выпекаем в течение 30-35
минут.