Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил педагогов с Днем учителя

Игорь Васильев выразил благодарность учителям кировских школ - как ветеранам отрасли, так и молодым специалистам. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил всех педагогов школ региона с их профессиональным праздником - Днем учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Он выразил благодарность как ветеранам отрасли, которые продолжают просвещать юное поколение, несмотря на все трудности, так и молодым специалистам, которые выбрали эту работу в качестве своего призвания.

- Учитель - это человек, который во многом определяет жизненный путь каждого из нас: дает знания и навыки, учит добру и справедливости, взаимопониманию, чуткому отношению к окружающему миру. Образование и воспитание идут рука об руку, они неразрывно связаны между собой. Это постоянный, непрерывный труд, начинающийся, казалось бы, с мелочей, - зачастую в ущерб собственным интересам и времени. Вы, дорогие учителя, как никто, знаете это, отдавая ваши талант, мастерство, любовь детям, - заметил глава региона.

Игорь Васильев также напомнил о совершенствовании системы образования - как в стране, так и в регионе в частности. В области продолжают строить новые школы, а в старых идет модернизация и обновление - капремонт и оснащение новым оборудованием. В кировских учебных заведениях открываются центры развития - «Кванториумы», «Точки роста», цифровые «IT-кубы». Их цель - дать всем детям, от жителей городов до маленьких сел, достойное образование и развитие на равных со всеми. Также в государстве вводится национальная система учительского роста, которая будет повышать престиж профессии учителя.

- Желаю вам новых творческих идей и их воплощения, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, счастья, благополучия! - добавил Игорь Васильев.