Евгений Ланцов: «Наша задача - напомнить супругам про любовь к своим партнерам»

О премьерном спектакле рассказал художественный руководитель театра Евгений Ланцов. Фото: Предоставлено драмтеатром

В Кировском драматическом театре - премьера. 8 и 9 октября зрителям представят любопытную комедию по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи». Оказалось, за веселым содержанием кроется глубокая сердечная история. Конечно же, она о любви.

Накануне премьеры мы узнали подробности у художественного руководителя театра, режиссера спектакля Евгения Ланцова.

- Евгений Юрьевич, что привлекло вас в этой пьесе? Чем обусловлен ее выбор?

- Это очень жизненная пьеса, очень человеческая, скажем так. И легкая, анекдотичная, и глубокая при этом. Сюжет истории прост: Боря Бызов, отметив с друзьями выдачу зарплаты, спрятал деньги. А наутро не смог вспомнить, куда. Впереди новогодние праздники и поездка к матери, поэтому его жена Надя подошла к решению проблемы нетрадиционно: пригласила дипломированного гипнотизера. И тут из всевозможных шкафчиков сознания Бориса начинают выползать малоприятные для Нади «скелеты». И это только начало истории. На самом деле она дает опыт решения спорных семейных вопросов и напоминает супругам про любовь к своим партнерам.

Для исполнителей главных ролей Яна Воробьева и заслуженной артистки Республики Башкортостан Светланы Закировой эта постановка - дебют на кировской сцене. В роли гипнотизера - Вячеслав Лысенков. Фото: Предоставлено драмтеатром

- Почему на главные роли выбрали новых для театра актеров? Сложно ли всем артистам, играющим в спектакле, было «вживаться» в образы и насколько быстро они нашли взаимопонимание?

- В 2021 году труппа драмтеатра пополнилась пятью актерами. В том числе к нам пришли Ян Воробьев и заслуженная артистка Республики Башкортостан Светлана Закирова. Они муж и жена и в пьесе играют тоже семейную пару. Я считаю, для дебюта на кировской сцене этот спектакль им очень удачно подошел. Оба актера - с серьезным профессиональным опытом. В образ вошли так глубоко, что не вытащить (Смеется - Ред.). Ну, а насколько им это удалось, покажет премьера.

- Чем интересна сценография постановки?

- В данном случае можно говорить не о сценографии, а, скорее, о художественном решении спектакля. Довольно остроумно, на мой взгляд, на сцене сделана квартира - обыкновенная хрущевка, в которой разворачиваются события. Получилось художественно, красиво и узнаваемо.

- Что в этом спектакле может больше всего зацепить кировскую публику?

- Во-первых, довольно детективная интрига. Во-вторых, сама постановка достаточно чувственная, трогательная, история в ней рассказана эмоциональная. Она о том, как в суете и погоне за благосостоянием важно слышать, беречь и ценить своего супруга или спутницу жизни, всегда помнить и видеть друг в друге самых родных и близких людей.

Благодаря случившейся истории эта 50-летняя пара, у которой есть дети и уже внуки, освежила свои чувства. С годами, как известно, они остывают, супруги привыкают друг к другу. А такие случаи, о которых рассказывает спектакль, нас встряхивают, помогают по-новому посмотреть на партнера. На самом деле в нашей жизни много таких возможностей. Надо только быть внимательными к тому, что происходит вокруг.